Последние недели богаты на вратарские подвиги с ленточки ворот: сначала рекордные сейвы Матвея Сафонова, потом спасения уже Люки Шевалье, а теперь впечатляюще отличился голкипер турецкого «Фетхиеспора» Арда Акбулут.

25-летний вратарь взял два пенальти подряд в исполнении нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди.

Несмотря на итоговую победу чемпионов Турции со счетом 2:1, ясно, что клубу срочно нужен Виктор Осимхен.