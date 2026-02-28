У Сперцяна 9+12 в 19 матчах РПЛ. 21 очко хавбека «Краснодара» – лучший результат в лиге

Сперцян набрал 21 очко в этом сезоне РПЛ.

Полузащитник «Краснодара » Эдуард Сперцян снова отличился в матче чемпионата России.

Футболист реализовал пенальти на 8-й минуте матча с «Ростовом » (1:0, первый тайм) в 19-м туре Мир РПЛ .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Всего на счету Сперцяна 9 голов и 12 результативных передач в 19 матчах этого сезона. Он набрал больше всех очков по системе «гол+пас» в чемпионате.