Сперцян упал в штрафной «Ростова» после контакта с Роналдо. Фролов назначил пенальти в пользу «Краснодара» после ВАР, Эдуард забил
«Краснодар» заработал пенальти в игре с «Ростовом».
«Краснодар» получил право на пенальти в домашнем матче против «Ростова» в 19-м туре Мир РПЛ.
На 4-й минуте полузащитник хозяев Эдуард Сперцян упал в штрафной площади соперника после контакта с Роналдо дос Сантосом, который пытался помешать ему пробить по воротам. Главный арбитр встречи Антон Фролов сначала не зафиксировал фол, но по совету видеоассистентов посмотрел повтор эпизода на мониторе, после чего назначил 11-метровый.
После этого на поле произошла небольшая потасовка: Виктор Мелехин подошел к 11-метровой отметке, его оттолкнул Жоау Батчи.
Сперцян сам реализовал пенальти на 8-й минуте, открыв счет.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
114 комментариев
И Спартак тот же
Но здесь видят только Зенит))
И сколько вчера триггеров было)
Вопиющий скандал?
Эксперты с их мнениями каждые 15 мин?
всего этого здесь не будет, ведь не ФК Зенит такое бьет, а святой краснодар, а значит все ок и проблемы нет
Швах, а не арбитраж.
Пенальти ставить не было никакой необходимости.
И вообще - что ты смотрел???