  • Сперцян упал в штрафной «Ростова» после контакта с Роналдо. Фролов назначил пенальти в пользу «Краснодара» после ВАР, Эдуард забил
Сперцян упал в штрафной «Ростова» после контакта с Роналдо. Фролов назначил пенальти в пользу «Краснодара» после ВАР, Эдуард забил

«Краснодар» заработал пенальти в игре с «Ростовом».

«Краснодар» получил право на пенальти в домашнем матче против «Ростова» в 19-м туре Мир РПЛ

На 4-й минуте полузащитник хозяев Эдуард Сперцян упал в штрафной площади соперника после контакта с Роналдо дос Сантосом, который пытался помешать ему пробить по воротам. Главный арбитр встречи Антон Фролов сначала не зафиксировал фол, но по совету видеоассистентов посмотрел повтор эпизода на мониторе, после чего назначил 11-метровый. 

После этого на поле произошла небольшая потасовка: Виктор Мелехин подошел к 11-метровой отметке, его оттолкнул Жоау Батчи.

Сперцян сам реализовал пенальти на 8-й минуте, открыв счет. 

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

опять админресурс Газпрома! ой, стойте...
Ответ Анатолий Дмитриевич
опять админресурс Газпрома! ой, стойте...
Там позор , тут - справедливость. Понимать надо!
Ответ Анатолий Дмитриевич
опять админресурс Газпрома! ой, стойте...
Краснодар года два тащат жёстко
И Спартак тот же
Но здесь видят только Зенит))
Тут даже вопрос не в том, что пеналь левый/не левый. Ну да, выглядит спорно. Вопрос в реакции кузьмичей, которые строят из себя журналистов, когда один спорный момент убивает весь футбол под корень и вообще всё куплено, а второй "ну было и было".
Ответ ZarvuR2020
Тут даже вопрос не в том, что пеналь левый/не левый. Ну да, выглядит спорно. Вопрос в реакции кузьмичей, которые строят из себя журналистов, когда один спорный момент убивает весь футбол под корень и вообще всё куплено, а второй "ну было и было".
Особенно у Кузьмича, каждый такой имеет ТГ и ютьюб канал и вещает)
Заметьте заголовок. Не после СПОРНОГО контакта, а просто после контакта.

И сколько вчера триггеров было)
Ответ Groznyi2024
Заметьте заголовок. Не после СПОРНОГО контакта, а просто после контакта. И сколько вчера триггеров было)
Ответ Groznyi2024
Заметьте заголовок. Не после СПОРНОГО контакта, а просто после контакта. И сколько вчера триггеров было)
Спортс превращается в «сэ»
Бледно-розовые на этой ветке не отметятся.
Спорный эпизод?
Вопиющий скандал?
Эксперты с их мнениями каждые 15 мин?

всего этого здесь не будет, ведь не ФК Зенит такое бьет, а святой краснодар, а значит все ок и проблемы нет
Ответ SMART789
Спорный эпизод? Вопиющий скандал? Эксперты с их мнениями каждые 15 мин? всего этого здесь не будет, ведь не ФК Зенит такое бьет, а святой краснодар, а значит все ок и проблемы нет
Ответ SMART789
Спорный эпизод? Вопиющий скандал? Эксперты с их мнениями каждые 15 мин? всего этого здесь не будет, ведь не ФК Зенит такое бьет, а святой краснодар, а значит все ок и проблемы нет
Гол Андраде нужно было защитыаать, гол Дзюбы нужно было защитыаать. Пенальти акрону ставить было нельзя. И этот пенальти нифига не из разряда обязательных.

Швах, а не арбитраж.
Даже сам Эдик не показывал, что против него кто-то что-то нарушил в этот момент. Игровая ситуация совершенно.
Пенальти ставить не было никакой необходимости.
Ответ Мельников Михаил
Даже сам Эдик не показывал, что против него кто-то что-то нарушил в этот момент. Игровая ситуация совершенно. Пенальти ставить не было никакой необходимости.
Эдик лежал в штрафной секунд 15 и показал судье рваную бутсу сразу...
Ответ NoThanks
Эдик лежал в штрафной секунд 15 и показал судье рваную бутсу сразу...
бегать надо аккуратно
Это позор России
Ответ Groznyi2024
Это позор России
Двадцать раз пересмотрел повтор уже, нет там никакого наступа и никакого нарушения соответственно. Абсолютно левый пенальти.
Ответ Антон Щетинин
Двадцать раз пересмотрел повтор уже, нет там никакого наступа и никакого нарушения соответственно. Абсолютно левый пенальти.
Чем смотрел?
И вообще - что ты смотрел???
Ну щас-то пенальти 100%))) Как же тащат Краснодар))
