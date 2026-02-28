Смородская о работе в российском футболе: «Больше не хочу. Я наелась…»
Смородская о работе в российском футболе: больше не хочу, я наелась.
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что больше не хочет работать в сфере футбола.
– Вы хотели бы когда-нибудь еще вернуться к работе в российском профессиональном футболе?
– Нет, больше не хочу. Я наелась… – сказала Смородская.
Смородская занимала должность президента железнодорожников с июля 2010-го по август 2016 года.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Хотя...НЕТ!
НЕ БУДЕМ😉
За все спасибо, мы тоже наелись 🔴🟢
Кушай дома лучше.
Подальше от футбола.