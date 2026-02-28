Смородская о работе в российском футболе: больше не хочу, я наелась.

Бывший президент «Локомотива » Ольга Смородская заявила, что больше не хочет работать в сфере футбола.

– Вы хотели бы когда-нибудь еще вернуться к работе в российском профессиональном футболе?

– Нет, больше не хочу. Я наелась… – сказала Смородская.

Смородская занимала должность президента железнодорожников с июля 2010-го по август 2016 года.