Русский блогер встретился с Лапортой и предложил ему тысячу рублей – на трансферы 🫣

Саудовский стыд.

Блогер и медиафутболист АртПо, известный любовью к посещению всего футбольного, добрался даже до президента «Барселоны».

Он встретил Жоана Лапорту в Саудовской Аравии, где завтра состоится финал Суперкубка Испании, и предложил ему тысячу рублей на трансферы «Барсы».

В декабре АртПо рассказал, что потратил на крупные футбольные события больше миллиона рублей за один лишь 2025-й. Он посетил церемонию вручения «Золотого мяча», последний матч Месси за Аргентину, игру «Кайрат» – «Реал» в Мадриде и встретился с игроками «Барсы».

Я купил билет на финал ЛЧ за миллион рублей