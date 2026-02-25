Тренер «Монако» Поконьоли о Погба: «Поль нужен команде, даже если редко играет. Надеемся, что он вернется к тренировкам до перерыва на сборные»

Тренер «Монако» о Погба: надеемся, он вернется к следующему перерыву на сборные.

Главный тренер «Монако » Себастьян Поконьоли надеется, что Поль Погба приступит к тренировкам в общей группе в марте.

С декабря 32-летний полузащитник восстанавливается после травмы икроножной мышцы. «Монако» исключил Погба из заявки на Лигу чемпионов.

«Ситуация начинает немного проясняться, и мы надеемся, что он вернется к тренировкам с нами до следующей паузы на матчи сборных, и мы воспользуемся этим перерывом, чтобы создать что-то хорошее.

В любом случае, план таков, и мы надеемся, что сможем его придерживаться. Он сосредоточен, он полезен для команды, даже если мы редко его видим. Так что у каждого есть свой план, и его ситуация четко определена», – сказал Поконьоли.

Погба подписал контракт с «Монако» летом прошлого года после 18-месячного отстранения за допинг. С тех пор он суммарно провел на поле 30 минут, выйдя на замену в трех матчах Лиги 1: с «Ренном» (1:4), «ПСЖ» (1:0) и «Брестом» (0:1).