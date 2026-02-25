29-летний Бакаев сомневается, что дождется возвращения России: «Насчет сборной не уверен, но на Лигу чемпионов еще есть надежда»
Бакаев: не уверен, что Россия вернется, пока я играю, надеюсь на ЛЧ .
Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев сомневается в скором возвращении России в международные соревнования.
– Ты веришь, что услышишь гимн России и Лиги чемпионов, стоя на поле?
– Насчет сборной России не уверен, но на Лигу чемпионов еще есть надежда, – заявил 29-летний Бакаев.
Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Даже если б и допустили, в сборную ещё попасть надо. Так что, тут точно не светит.
Так он про это и говорит, что в сборную ему уже вряд ли попасть, а если допустят, то с Локо есть шанс еще в еврокубках попылить.
Согласен. И я про это.
Скажите ему, что это взаимосвязано
Так может он имел ввиду игру в ЛЧ за зарубежный клуб.
Он имеет ввиду , что в сборную могут и не вызвать, даже если вернут
Так это взаимосвязано ж. Не пускают клубы и сборную по отдельности.
Уверен, что Бакаев еще увидит Лигу Чемпионов с российским клубами. Скорее всего по телевизору.
