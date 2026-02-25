29-летний Бакаев сомневается, что дождется возвращения России: «Насчет сборной не уверен, но на Лигу чемпионов еще есть надежда»

Бакаев: не уверен, что Россия вернется, пока я играю, надеюсь на ЛЧ .

Полузащитник «Локомотива » Зелимхан Бакаев сомневается в скором возвращении России в международные соревнования.

– Ты веришь, что услышишь гимн России и Лиги чемпионов, стоя на поле?

– Насчет сборной России не уверен, но на Лигу чемпионов еще есть надежда, – заявил 29-летний Бакаев.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.