  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 29-летний Бакаев сомневается, что дождется возвращения России: «Насчет сборной не уверен, но на Лигу чемпионов еще есть надежда»
9

29-летний Бакаев сомневается, что дождется возвращения России: «Насчет сборной не уверен, но на Лигу чемпионов еще есть надежда»

Бакаев: не уверен, что Россия вернется, пока я играю, надеюсь на ЛЧ .

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев сомневается в скором возвращении России в международные соревнования.

– Ты веришь, что услышишь гимн России и Лиги чемпионов, стоя на поле?

– Насчет сборной России не уверен, но на Лигу чемпионов еще есть надежда, – заявил 29-летний Бакаев.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25920 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Политика
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoЛокомотив
logoЗелимхан Бакаев
logoЧемпионат.com
logoЛига чемпионов УЕФА
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Даже если б и допустили, в сборную ещё попасть надо. Так что, тут точно не светит.
Ответ Evgen Vynokurov
Даже если б и допустили, в сборную ещё попасть надо. Так что, тут точно не светит.
Так он про это и говорит, что в сборную ему уже вряд ли попасть, а если допустят, то с Локо есть шанс еще в еврокубках попылить.
Ответ Дмитрий Махаев
Так он про это и говорит, что в сборную ему уже вряд ли попасть, а если допустят, то с Локо есть шанс еще в еврокубках попылить.
Согласен. И я про это.
Скажите ему, что это взаимосвязано
Ответ JuVero
Скажите ему, что это взаимосвязано
Так может он имел ввиду игру в ЛЧ за зарубежный клуб.
Ответ JuVero
Скажите ему, что это взаимосвязано
Он имеет ввиду , что в сборную могут и не вызвать, даже если вернут
Так это взаимосвязано ж. Не пускают клубы и сборную по отдельности.
Уверен, что Бакаев еще увидит Лигу Чемпионов с российским клубами. Скорее всего по телевизору.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Милонов: «ЧМ без России – не чемпионат, а так, какие-то парни мячик пинают. Они приедут к своим картелям, их там всех переколбасят. Сами себе этот ад устроили, пусть с ним и живут»
23 февраля, 11:13
Алаев об отстранении России: «Вижу, что ситуация меняется – по общению с мировыми функционерами, в том числе кулуарно. Решение принимают другие люди – не хочу делать прогнозы»
23 февраля, 08:33
Черчесов о необходимости допуска России: «Так думают многие, не только Инфантино. Ситуация не очень спортивная, но уже и на Олимпиадах наши участвуют, где-то с флагом и гимном»
19 февраля, 13:23
Сычев о возвращении России: «Это долгий бюрократический путь. Пока непонятно, как это будет выглядеть на практике, и когда нам можно будет играть»
19 февраля, 12:12
Рекомендуем
Главные новости
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
вчера, 22:03
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем