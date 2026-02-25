  • Спортс
  • Обвинение запросило экс-главе «Локо» Липатову 12 лет колонии по делу о заказных убийствах. Подсудимый попросил освободить его от уголовной ответственности ввиду давности дела
23

Обвинение запросило экс-главе «Локо» Липатову 12 лет колонии по делу о заказных убийствах. Подсудимый попросил освободить его от уголовной ответственности ввиду давности дела

Экс-главу совета директоров «Локо» Липатова могут приговорить к 12 годам колонии.

Обвинение запросило экс-главе совета директоров «Локомотива» Сергею Липатову 12 лет в колонии строгого режима, сообщает РБК.

Ранее стало известно, что Липатов, занимавший пост председателя совета директоров «Локомотива» с 2002 по 2010 год, находится под следствием по уголовному делу о заказных убийствах, связанных с миллиардером Валерием Цимбаевым. В январе Липатов признал вину и заявил, что заплатил 200 тысяч долларов за убийство директора юридической фирмы «Инюрконсалт» Игоря Фоминова.

Защита, в свою очередь, просила в прениях освободить подсудимого от уголовной ответственности из-за истечения сроков давности либо назначить наказание ниже низшего предела.

«Если существует процессуальная и законная возможность. Преступление было совершено колоссально давно, я другой человек. Прошу поддержать позицию адвокатов освободить меня от уголовной ответственности», – заявил Липатов.

По словам адвоката подсудимого, Липатов намерен заключить контракт с Минобороны и направиться в зону специальной военной операции.

Как бывший босс «Локо» дошел до убийства человека

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал РБК
logoСергей Липатов
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
происшествия
23 комментария
Вообще непонятно почему давность совершения преступления применяется к особо тяжким преступлениям, таким как убийство, тем более заказное. Типо уже проехали, кто старое помянет тому глаз вон? Жертва могла бы еще жить
Ответ Питекантроп
Вообще непонятно почему давность совершения преступления применяется к особо тяжким преступлениям, таким как убийство, тем более заказное. Типо уже проехали, кто старое помянет тому глаз вон? Жертва могла бы еще жить
Теоретический вопрос, не имеющий отношения к делу Липатова. Если один бандит убил другого - то по закону он виноват так же, как и в случае убийства хорошего человека. А по мнению простых граждан - доброе дело сделал )
Было такое дело, один бандит при разборках четверых других убил. Дали высшую меру, приговор успели привести в исполнение до принятия моратория на смертную казнь. А как подумаешь - да вроде хороший поступок с точки зрения простого обывателя. И почему это не идет как смягчающее )
Ответ Karel
Теоретический вопрос, не имеющий отношения к делу Липатова. Если один бандит убил другого - то по закону он виноват так же, как и в случае убийства хорошего человека. А по мнению простых граждан - доброе дело сделал ) Было такое дело, один бандит при разборках четверых других убил. Дали высшую меру, приговор успели привести в исполнение до принятия моратория на смертную казнь. А как подумаешь - да вроде хороший поступок с точки зрения простого обывателя. И почему это не идет как смягчающее )
Ну закон есть закон. Хотя я тоже считаю что сделал хороший поступок)
Ну заказывал убийства, ну давно же было, вы чего? Отпустите уж.

Колоссально!
Ответ grauda
Ну заказывал убийства, ну давно же было, вы чего? Отпустите уж. Колоссально!
"Извините, я больше не буду"
Ответ grauda
Ну заказывал убийства, ну давно же было, вы чего? Отпустите уж. Колоссально!
А что удивительного ?
Тихонов не просидел не дня ( правда у него не получилось Ликвидировать Тулеева ) , а теперь он наш главный моральный камертон и белорусско-российский патриот !
Подросткам за поджоги релейных шкафов дают 20+ лет и ответственность по их статьям понизили с 16 до 14 лет (а что они соображают то в эти годы хотя наказание несомненно должны понести и они и родители) а тут миллионеру грозятся дать 12 за заказное убийство так он ещё и не доволен и просит меньший срок а то и вообще отменить за давностью дела?!
Как заказчик убийства может получить всего 12 лет?
12 лет соучастникам дают зачастую (при убийстве группой лиц по предварительному сговору), а тут организатор
Ответ sashka.loker
Как заказчик убийства может получить всего 12 лет? 12 лет соучастникам дают зачастую (при убийстве группой лиц по предварительному сговору), а тут организатор
Тихонов ))
Хотя он был организатором и одним из исполнителей.
Получил за такое целую Амнистию !
Чем он хуже ?
Ответ sashka.loker
Как заказчик убийства может получить всего 12 лет? 12 лет соучастникам дают зачастую (при убийстве группой лиц по предварительному сговору), а тут организатор
Так недавно дали всего 15 лет убийце целой семьи на новый год в 90 х , чел забил молотком 7 человек , среди них двух детей , ему 15 дали (типо раньше такой срок давали либо казнь , а так как казни нет -получи 15 лет )
Пацаны, ну я же извинился!
- Подсудимый, признаете себя виновным?
- Нет!
- Ну, на нет и суда нет.
Ответ Лжетрофеич
- Подсудимый, признаете себя виновным? - Нет! - Ну, на нет и суда нет.
-Ваше последнее слово?
-Миллион долларов!
-Неувиновен!
Как удобно, "это было давно, меня не надо наказывать, я не Липа’тов, а Липато’в, другой человек")))
Наш суд походу самый гуманный в мире.Человека нет,а его отпустите ппц.
Мо-ло-дец👏👏👏
В фильме Побег из Шоушенка такое было. Три раза.
-Вы отсидели 10/20/30 лет из назначенного вам пожизненного срока. Что можете сказать?
-О, я теперь другой человек.
"ОТКАЗАНО"
Вот когда этот Липатов скажет то, что сказал герой Фримена через 40 лет после убийства- тогда можно рассматривать.
