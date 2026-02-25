Обвинение запросило экс-главе «Локо» Липатову 12 лет колонии по делу о заказных убийствах. Подсудимый попросил освободить его от уголовной ответственности ввиду давности дела

Экс-главу совета директоров «Локо» Липатова могут приговорить к 12 годам колонии.

Обвинение запросило экс-главе совета директоров «Локомотива» Сергею Липатову 12 лет в колонии строгого режима, сообщает РБК.

Ранее стало известно , что Липатов, занимавший пост председателя совета директоров «Локомотива » с 2002 по 2010 год, находится под следствием по уголовному делу о заказных убийствах, связанных с миллиардером Валерием Цимбаевым. В январе Липатов признал вину и заявил, что заплатил 200 тысяч долларов за убийство директора юридической фирмы «Инюрконсалт» Игоря Фоминова.

Защита, в свою очередь, просила в прениях освободить подсудимого от уголовной ответственности из-за истечения сроков давности либо назначить наказание ниже низшего предела.

«Если существует процессуальная и законная возможность. Преступление было совершено колоссально давно, я другой человек. Прошу поддержать позицию адвокатов освободить меня от уголовной ответственности», – заявил Липатов.

По словам адвоката подсудимого, Липатов намерен заключить контракт с Минобороны и направиться в зону специальной военной операции.

Как бывший босс «Локо» дошел до убийства человека