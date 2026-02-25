Обвинение запросило экс-главе «Локо» Липатову 12 лет колонии по делу о заказных убийствах. Подсудимый попросил освободить его от уголовной ответственности ввиду давности дела
Обвинение запросило экс-главе совета директоров «Локомотива» Сергею Липатову 12 лет в колонии строгого режима, сообщает РБК.
Ранее стало известно, что Липатов, занимавший пост председателя совета директоров «Локомотива» с 2002 по 2010 год, находится под следствием по уголовному делу о заказных убийствах, связанных с миллиардером Валерием Цимбаевым. В январе Липатов признал вину и заявил, что заплатил 200 тысяч долларов за убийство директора юридической фирмы «Инюрконсалт» Игоря Фоминова.
Защита, в свою очередь, просила в прениях освободить подсудимого от уголовной ответственности из-за истечения сроков давности либо назначить наказание ниже низшего предела.
«Если существует процессуальная и законная возможность. Преступление было совершено колоссально давно, я другой человек. Прошу поддержать позицию адвокатов освободить меня от уголовной ответственности», – заявил Липатов.
По словам адвоката подсудимого, Липатов намерен заключить контракт с Минобороны и направиться в зону специальной военной операции.
Было такое дело, один бандит при разборках четверых других убил. Дали высшую меру, приговор успели привести в исполнение до принятия моратория на смертную казнь. А как подумаешь - да вроде хороший поступок с точки зрения простого обывателя. И почему это не идет как смягчающее )
Колоссально!
Тихонов не просидел не дня ( правда у него не получилось Ликвидировать Тулеева ) , а теперь он наш главный моральный камертон и белорусско-российский патриот !
12 лет соучастникам дают зачастую (при убийстве группой лиц по предварительному сговору), а тут организатор
Хотя он был организатором и одним из исполнителей.
Получил за такое целую Амнистию !
Чем он хуже ?
- Нет!
- Ну, на нет и суда нет.
-Миллион долларов!
-Неувиновен!
-Вы отсидели 10/20/30 лет из назначенного вам пожизненного срока. Что можете сказать?
-О, я теперь другой человек.
"ОТКАЗАНО"
Вот когда этот Липатов скажет то, что сказал герой Фримена через 40 лет после убийства- тогда можно рассматривать.