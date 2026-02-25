Матвей Лукин: «Я люблю быть ярким, в том числе в одежде, а при Федотове это не слишком поощрялось. Говорили, что нужно быть сдержаннее – может, тогда получу минуты»

Матвей Лукин: я люблю быть ярким, а при Федотове это не поощрялось.

Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился воспоминаниями о работе с Владимиром Федотовым .

– Я достаточно открытый человек, люблю быть ярким, в том числе в одежде. При Федотове это не слишком поощрялось. Мне говорили, что не совсем понимают даже легкого общения с опытными игроками в раздевалке, с тем же Игорем Акинфеевым .

– Это говорил Федотов?

– Его окружение. Говорили, что нужно быть сдержаннее – и, вероятно, тогда получу минуты.

– Ты прислушивался?

– Скорее да, хотя такая манера поведения мне несвойственна. Мне нравится, например, ван Дейк – а он сейчас все больше уходит к стилю «Олд мани».

Возможно, я немножко по-другому вел бы соцсети, если бы не был профессиональным футболистом. Но я понимаю, что кому-то не хочется видеть посты, например, с отдыха известного человека. Поэтому лишний раз лучше что-то не выкладывать.

А при Федотове я мало играл, даже когда стал менее ярким и в словах, и во внешнем виде.

– Как понимаю, это был самый тяжелый период в основе ЦСКА для тебя.

– Да. В то время иногда двумя из трех центральных защитников были опорники, а я оставался на скамейке. На следующий день приходил на тренировку, должен был смотреть всем в глаза, работать, зная, что в следующей игре не выйду. Это было тяжело, при этом не хотел переносить свое состояние на окружающих: почти все свободное время проводил дома, не гулял с друзьями, меньше общался с семьей.

Тогда не хотелось ничего. Скажу больше: казалось, что что-то не так не только с футболом, будто рушилась вся жизнь. Ты молодой парень, попадаешь в основу, вроде все складывается хорошо, а потом вообще не играешь, – сказал Лукин в интервью Спортсу’’.

«Федотов не поощрял яркость. А Челестини говорит, что мне пора становиться лидером ЦСКА». Интервью Матвея Лукина