  • Матвей Лукин: «Я люблю быть ярким, в том числе в одежде, а при Федотове это не слишком поощрялось. Говорили, что нужно быть сдержаннее – может, тогда получу минуты»
Матвей Лукин: «Я люблю быть ярким, в том числе в одежде, а при Федотове это не слишком поощрялось. Говорили, что нужно быть сдержаннее – может, тогда получу минуты»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился воспоминаниями о работе с Владимиром Федотовым.

– Я достаточно открытый человек, люблю быть ярким, в том числе в одежде. При Федотове это не слишком поощрялось. Мне говорили, что не совсем понимают даже легкого общения с опытными игроками в раздевалке, с тем же Игорем Акинфеевым.

– Это говорил Федотов?

– Его окружение. Говорили, что нужно быть сдержаннее – и, вероятно, тогда получу минуты.

– Ты прислушивался?

– Скорее да, хотя такая манера поведения мне несвойственна. Мне нравится, например, ван Дейк – а он сейчас все больше уходит к стилю «Олд мани».

Возможно, я немножко по-другому вел бы соцсети, если бы не был профессиональным футболистом. Но я понимаю, что кому-то не хочется видеть посты, например, с отдыха известного человека. Поэтому лишний раз лучше что-то не выкладывать. 

А при Федотове я мало играл, даже когда стал менее ярким и в словах, и во внешнем виде.

– Как понимаю, это был самый тяжелый период в основе ЦСКА для тебя. 

– Да. В то время иногда двумя из трех центральных защитников были опорники, а я оставался на скамейке. На следующий день приходил на тренировку, должен был смотреть всем в глаза, работать, зная, что в следующей игре не выйду. Это было тяжело, при этом не хотел переносить свое состояние на окружающих: почти все свободное время проводил дома, не гулял с друзьями, меньше общался с семьей. 

Тогда не хотелось ничего. Скажу больше: казалось, что что-то не так не только с футболом, будто рушилась вся жизнь. Ты молодой парень, попадаешь в основу, вроде все складывается хорошо, а потом вообще не играешь, – сказал Лукин в интервью Спортсу’’.

«Федотов не поощрял яркость. А Челестини говорит, что мне пора становиться лидером ЦСКА». Интервью Матвея Лукина

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
20 комментариев
Федотов - провинциальная посредственность. ( Одна история с Караскалем - приговор этому персонажу)
Ответ nick-basil
Федотов - провинциальная посредственность. ( Одна история с Караскалем - приговор этому персонажу)
Оно и видно, какой у этой южноамериканской звёзды потом карьера вверх пошла.
Ответ Некорректный туберкулез
Оно и видно, какой у этой южноамериканской звёзды потом карьера вверх пошла.
Согласен. Надоели уже со своим Карраскалем хуже маргарина
Как бы мы не относились к Федотов (а к бывшим хорошо не относятся), но давайте на слова игроков смотреть со здоровым скептицизмом. Бред же несет Матвей. Федотов не выглядел, как сумасброд и уж тем более не пытался навредить себе из за модных предпочтений.
Ответ Хаскерс
Как бы мы не относились к Федотов (а к бывшим хорошо не относятся), но давайте на слова игроков смотреть со здоровым скептицизмом. Бред же несет Матвей. Федотов не выглядел, как сумасброд и уж тем более не пытался навредить себе из за модных предпочтений.
Да ладно? Караскаль, Медина. Зделар в роли ЦЗ? Полуфинал с Зенитом и вот эта баранья упертость, когда надо было Игоря на пенки выпускать и забирать матч.
Федотов неплохой тренер, но только для определённых команд и определённых целей. С молодёжью он работать не умеет, тактически он ограничен, как человек трудный.
да не загоняйся ты так, Матвей, на такого солдафона нарваться может каждый...
траву в зелёный цвет красить не заставил... уже неплохо
Ответ .ru
да не загоняйся ты так, Матвей, на такого солдафона нарваться может каждый... траву в зелёный цвет красить не заставил... уже неплохо
ну надо же, в армии нарвался на солдафона...сюрприз!
Ответ Ржевский
ну надо же, в армии нарвался на солдафона...сюрприз!
так Лукин кроме этой армии пока что ничего другого и не видел...
а будет плохо играть, увидит... и не факт что ему понравится
Я разве где то написал, что он хороший или плохой тренер? Просто ни на минуту не выглядел безумным.
В сочи нормально всё было со стилем. Может это солдафонские флюиды везде ?!)
Рекомендуем