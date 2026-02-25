  • Спортс
  • Чилаверт о Престианни: «Винисиус назвал его сраным трусом, а Мбаппе – гребаным расистом. Они могут говорить что угодно, а тебе нельзя отвечать»
70

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт раскритиковал поведение Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.

Чилаверт: Винисиус и Мбаппе могут говорить тебе что угодно, а ты не можешь ответить.

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт раскритиковал поведение Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.

На прошлой неделе «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Во втором тайме вингер мадридцев Винисиус Жуниор сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА временно отстранил аргентинца.

«Винисиус назвал его сраным трусом, а Мбаппе – гребаным расистом. Они могут говорить тебе что угодно, а тебе нельзя ничего сказать в ответ», – сказал Чилаверт в эфире Radio Rivadavia.

Чилаверт о расизме в адрес Винисиуса: «Мбаппе говорит о ценностях, а живет с трансвеститом – это ненормально. Престианни нужно защищать, футбол стал каким-то женоподобным»

Чилаверт о Куртуа, критиковавшем его слова про Винисиуса: «Он увел девушку у де Брюйне. Тибо – средний вратарь, скажите ему учиться играть ногами и бить штрафные или пенальти»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Nacion
70 комментариев
Чилаверт режет правду-матку возмущенным жертвам расизма.
Ответ Evgen Vynokurov
Чилаверт режет правду-матку возмущенным жертвам расизма.
Я поражаюсь лицемерным фанатам реала и Мбаппе и Винниуса они же знают что это все подлая и мерзкая ложь и согласна на нее ради тухлых побед Реала им самим не стрёмно?
Ответ ruslan_khaibulov
Я поражаюсь лицемерным фанатам реала и Мбаппе и Винниуса они же знают что это все подлая и мерзкая ложь и согласна на нее ради тухлых побед Реала им самим не стрёмно?
Не стремно.
К сожалению.
Последний защитник истины вокруг вакханалии ЛГБТ которая и здесь тоже тусуется
Ответ ruslan_khaibulov
Последний защитник истины вокруг вакханалии ЛГБТ которая и здесь тоже тусуется
Руслан Хайбулов играл переднего "защитника истины вокруг вакханалии ЛГБТ", которая тусовалась на Спортсе. Пытаюсь себе представить вакханалию ЛГБТ и истину вокруг неё...
Ответ ruslan_khaibulov
Последний защитник истины вокруг вакханалии ЛГБТ которая и здесь тоже тусуется
Нейронка? Как можно путать чёрных и геев? Чилаверту безусловно респект
Великий Человек Чилаверт!!! Мужик, не стал церемонится и бояться сказать правду!!
Ответ World World_1116782651
Великий Человек Чилаверт!!! Мужик, не стал церемонится и бояться сказать правду!!
Пользователи спортса пишущие в ветках про Вини тоже великие люди, мужики, не боятся говорить правду, и вы в том числе
! 💪
Ответ World World_1116782651
Великий Человек Чилаверт!!! Мужик, не стал церемонится и бояться сказать правду!!
Комментарий скрыт
Индеец вышел на тропу войны...Мы с тобой вождь!
Не перевелись ещё мужики в латинской Америке! Чилаверт 👏 респект.
Чила просто в точку. Маргариноголовым на заметку. Нет более позорного явления в футболе чем риал и его игроки
Ответ _Alex*
Чила просто в точку. Маргариноголовым на заметку. Нет более позорного явления в футболе чем риал и его игроки
Нет более позорного, чем винисиус. И мбапэ. А еще рюдигер, билингем 😁 короче там действительно хватает позора. Но всё равно всех игроков под одну гребенку не надо.
Чилаверт был одним из кумиров детства. Хоть и видел его только на ЧМ. Крутой мужик, и в этой ситуации сие только подтверждает
Одинокий голос адекватности.
Ответ Филин73
Одинокий голос адекватности.
Еще твой
Ответ Филин73
Одинокий голос адекватности.
Так вот он какой бывает фанат Барсы, прокомментировал последние 23 поста про Реал😂😂😂
Ну по хорошему, Бенфика должна наказать сегодня с..ный Реал...
Во времена Чиловерта эти два чучела прямо на поле могли выхватить по щам.
