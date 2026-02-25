Чилаверт о Престианни: «Винисиус назвал его сраным трусом, а Мбаппе – гребаным расистом. Они могут говорить что угодно, а тебе нельзя отвечать»

Чилаверт: Винисиус и Мбаппе могут говорить тебе что угодно, а ты не можешь ответить.

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт раскритиковал поведение Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе .

На прошлой неделе «Реал » победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Во втором тайме вингер мадридцев Винисиус Жуниор сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА временно отстранил аргентинца.

«Винисиус назвал его сраным трусом, а Мбаппе – гребаным расистом. Они могут говорить тебе что угодно, а тебе нельзя ничего сказать в ответ», – сказал Чилаверт в эфире Radio Rivadavia.

