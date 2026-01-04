🔥 «Он просто другой». Годин сравнил Месси и Роналду

Если уж и есть кто-то, имеющий авторитетное право рассуждать и сравнивать Лионеля Месси и Криштиану Роналду, то это легенда «Атлетико» Диего Годин.

Уругваец провел 12 сезонов в Ла Лиге и десятки раз противостоял двум голеадорам на поле, причем не только в национальном чемпионате, но и в Лиге чемпионов.

«Кого труднее контролировать – Месси или Криштиану? Для меня – Лео. Мы из одного поколения, я провел всю свою карьеру в Европе, и мне довелось столкнуться с обоими.

Эти парни забрали у «Атлетико» несколько титулов. Месси – это талант как на пространстве, так и без него. Его умение выходить из трудного положения… Эта способность обыграть соперника, видение игры… Он просто другой.

Иногда ты даже не можешь его поймать. Было время, когда его били, а он не падал. Мы охотились за ним, он мог упасть, но вставал. И даже не злился. Он сердился только в том случае, если фол был грязным.

Месси и Роналду – это два парня, которые забивали по 50 голов за сезон. Все защитники хотели бы знать, как их остановить. Это правда, что Роналду можно усложнить жизнь, если плотно его опекать и не давать разогнаться или войти в штрафную площадь.

Месси находил способы, потому что двигался по всему полю и отдавал пасы между линиями. Он мог прорваться по любому флангу», – объяснил Годин.

Любопытно, что Година Месси обыгрывал чаще всех в карьере (28 матчей из 43). Криштиану выигрывал в матчах с участием уругвайца реже – в 15 матчах из 34-х.