  Гонду об удалении в матче с «Динамо»: «У меня не было намерения причинить вред Осипенко, я его не видел. Я извинился перед Максимом, он не держит зла»
Гонду об удалении в матче с «Динамо»: «У меня не было намерения причинить вред Осипенко, я его не видел. Я извинился перед Максимом, он не держит зла»

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду высказался об удалении в матче против «Динамо» в 20-м туре Мир РПЛ (1:4).

На 15-й минуте форвард армейцев попал шипами в плечо защитнику Максиму Осипенко во время борьбы за верховой мяч.

– Как видите эпизод с красной?

– Это был скоротечный момент. У меня не было намерения причинить ему вред. Я не видел игрока, потому поднял высоко ногу. Как увидел, старался опустить, но все равно попал.

Не думаю, что мне увеличат дисквалификацию. Все, кто понимает футбол, видят, что злого умысла тут не было. Не хотел играть в соперника.

Я извинился перед Осипенко. Добыл телефон, позвонил и попросил прощения. Он понимает, что не было злого умысла, мы все обсудили, он не держит зла.

Хотел бы попросить у болельщиков прощения. Все‑таки знаю, что на меня все очень рассчитывают. Потому мне надо приложить усилия, чтобы приносить пользу команде.

– Ты тут играешь центральным нападающим, в «Зените» так было не всегда. Как твоя роль здесь отличается от той, что было в Петербурге?

– Не хочу обсуждать тему того, что было в «Зените». Это в прошлом. Этот период карьеры завершен. Сейчас я играю за ЦСКА. Сфокусирован. Сейчас я получил красную… Но хочу поменять эту тенденцию и стать полноправной частью нашей команды и радовать болельщиков.

– Но где тебе больше всего нравится играть?

– Нападающим. Там я наиболее полезен, на этой позиции, – сказал Гонду.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Ну в общем-то это то, что называется "несчастный случай". То, что действительно не видел и не имел намерения - практически очевидно, то, что фол получился очень грубым - в общем-то тоже. Наверное, наиболее правильный по итогам вариант - та самая красная, но без дополнительной дисквалификации.

Тут странно только то, что конкретно нового Иванов увидел на повторе, чего не мог увидеть сам. Красная логичнее, но если уж показал за это желтую - то показал. Но это Иванов, у него зрение специфическое и внушаемость такая же...
Да хоть зеленая , сейчас это уже не имеет значения!
Конечно не держит, карта точно оранжевая, зато 4 никарагуа в панамку пихнули
Рекомендуем
Главные новости
Выиграйте футболку легенды «Ювентуса» Дель Пьеро в нашем проекте
3 минуты назадТесты и игры
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
15 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
20 минут назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
31 минуту назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
49 минут назад
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
53 минуты назадLive
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
сегодня, 19:50
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:24Фото
Рекомендуем