Министр спорта Ирана о ЧМ в США: «Мы не можем в нем участвовать после убийства нашего лидера. За 8-9 месяцев нам навязали две войны, в которых погибли тысячи наших соотечественников»

Министр спорта Ирана: мы не можем участвовать в ЧМ при таких обстоятельствах.

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали высказался о том, будет ли сборная страны участвовать в чемпионате мира по футболу в США.

«После того, как коррумпированное правительство убило нашего лидера, не осталось условий, позволяющих нам участвовать в чемпионате мира.

В свете жестоких действий, предпринятых против Ирана – в течение восьми или девяти месяцев нам навязали две войны, в результате которых погибли тысячи наших соотечественников, – у нас определенно нет возможности участвовать [в чемпионате мира] в таких обстоятельствах», – сказал Доньямали.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Глава Федерации футбола Ирана: «Из-за Трампа 160 девочек стали мученицами. Теперь он держит наших футболисток в заложниках. Кто отправит сборную на ЧМ в США в таких обстоятельствах?»

Инфантино обсудил с Трампом подготовку к ЧМ-2026: «Президент США подтвердил, что сборная Ирана сможет сыграть на турнире. Сейчас нам нужен ЧМ, чтобы объединять людей»