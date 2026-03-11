  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Министр спорта Ирана о ЧМ в США: «Мы не можем в нем участвовать после убийства нашего лидера. За 8-9 месяцев нам навязали две войны, в которых погибли тысячи наших соотечественников»
241

Министр спорта Ирана о ЧМ в США: «Мы не можем в нем участвовать после убийства нашего лидера. За 8-9 месяцев нам навязали две войны, в которых погибли тысячи наших соотечественников»

Министр спорта Ирана: мы не можем участвовать в ЧМ при таких обстоятельствах.

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали высказался о том, будет ли сборная страны участвовать в чемпионате мира по футболу в США.

«После того, как коррумпированное правительство убило нашего лидера, не осталось условий, позволяющих нам участвовать в чемпионате мира.

 В свете жестоких действий, предпринятых против Ирана – в течение восьми или девяти месяцев нам навязали две войны, в результате которых погибли тысячи наших соотечественников, – у нас определенно нет возможности участвовать [в чемпионате мира] в таких обстоятельствах», – сказал Доньямали.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Глава Федерации футбола Ирана: «Из-за Трампа 160 девочек стали мученицами. Теперь он держит наших футболисток в заложниках. Кто отправит сборную на ЧМ в США в таких обстоятельствах?»

Инфантино обсудил с Трампом подготовку к ЧМ-2026: «Президент США подтвердил, что сборная Ирана сможет сыграть на турнире. Сейчас нам нужен ЧМ, чтобы объединять людей»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TV2
logoСборная Ирана по футболу
logoвысшая лига Иран
Политика
logoЧМ-2026
241 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Поразительно в этом то, что страна агрессор будет не просто участвовать, но и принимать чемпионат мира. А страна жертва агрессии в нём участвовать не будет. Великолепные "демократические" стандарты!
Ответ Potapson
Поразительно в этом то, что страна агрессор будет не просто участвовать, но и принимать чемпионат мира. А страна жертва агрессии в нём участвовать не будет. Великолепные "демократические" стандарты!
Комментарий скрыт
Ответ Potapson
Поразительно в этом то, что страна агрессор будет не просто участвовать, но и принимать чемпионат мира. А страна жертва агрессии в нём участвовать не будет. Великолепные "демократические" стандарты!
Комментарий удален модератором
ФИФА пофиг на это.Значит поедет не Иран,а Ирак.Разница всего в одной букве.
Ответ Гамарджоба Генацвале
ФИФА пофиг на это.Значит поедет не Иран,а Ирак.Разница всего в одной букве.
После всех этих видео на ютубе с географическими вопросами обычным американцам, думаю они даже эту разницу в одну букву не заметят)) Да что там обычным американцам, там и политики спокойно Ирак с Ираном путают))
Ответ ViHaSo
После всех этих видео на ютубе с географическими вопросами обычным американцам, думаю они даже эту разницу в одну букву не заметят)) Да что там обычным американцам, там и политики спокойно Ирак с Ираном путают))
Могу скинуть видосики с подобными опросами россиян.Такая же жесть
Странно ехать в страну, которая разбомбила школу для девочек, когда Россия вывозила детей из фронтовой зоны, какой вой стоял в мировых СМИ, типа Россия крадет украинских детей, а сейчас убили более 100 иранских детей, и всем пофиг, это как понимать?
Ответ Diyas
Странно ехать в страну, которая разбомбила школу для девочек, когда Россия вывозила детей из фронтовой зоны, какой вой стоял в мировых СМИ, типа Россия крадет украинских детей, а сейчас убили более 100 иранских детей, и всем пофиг, это как понимать?
Комментарий удален пользователем
Ответ Diyas
Странно ехать в страну, которая разбомбила школу для девочек, когда Россия вывозила детей из фронтовой зоны, какой вой стоял в мировых СМИ, типа Россия крадет украинских детей, а сейчас убили более 100 иранских детей, и всем пофиг, это как понимать?
Европейская партия "Единая Этодругия" уже готовит подробный пресс-релиз с подробным разъяснением в 2 слова 😄
Правильное решение. Унижаться ради футбола нормальная страна себе никогда не позволит. А американцы и израильтяне меня, конечно же удивляют. Я думал, что они умнее. Уничтожили лидера Ирана, хвастались этим несколько дней и в итоге получили нового лидера - сына убитого, который в один день потерял отца, мать, сына, жену, сестру...Интересно, с кем американцам было проще договориться?
Ответ Ржевский
Правильное решение. Унижаться ради футбола нормальная страна себе никогда не позволит. А американцы и израильтяне меня, конечно же удивляют. Я думал, что они умнее. Уничтожили лидера Ирана, хвастались этим несколько дней и в итоге получили нового лидера - сына убитого, который в один день потерял отца, мать, сына, жену, сестру...Интересно, с кем американцам было проще договориться?
Комментарий скрыт
Ответ Isshin88
Комментарий скрыт
Так первый и хотел🤦
Самый позорный ЧМ в истории футбола:)
Ответ rigobersong
Самый позорный ЧМ в истории футбола:)
Комментарий удален пользователем
Ответ GmxCrazy
Комментарий удален пользователем
Аргентина выиграла ЧМ с помощью пенальти.
по хорошему надо было до конца говорить что приедут и за один день объявить отказ, чтоб весь календарь и логистику поломать им
Ответ CaSpeR-13
по хорошему надо было до конца говорить что приедут и за один день объявить отказ, чтоб весь календарь и логистику поломать им
Тогда бы получили бан от ФИФА на долгие годы
Ответ CaSpeR-13
по хорошему надо было до конца говорить что приедут и за один день объявить отказ, чтоб весь календарь и логистику поломать им
Всё же иранцы порядочные люди, удивительно честно всё заранее сказали
болтают, у Пфайзер заканчиваются производственные запасы Этодругин-Форте... спрос сильно вырос
Я бы сказал так, что решение Ирана я уважаю, с яйцами оказались. В отличии от новиопов, которые готовы на все унижения, лишь бы на какое-нибудь соревнование попасть.
Ответ Sergey Smolensky
Я бы сказал так, что решение Ирана я уважаю, с яйцами оказались. В отличии от новиопов, которые готовы на все унижения, лишь бы на какое-нибудь соревнование попасть.
Наши потеряли всякое уважение, когда согласились ехать в Рио с белыми майками нейтральных атлетов
Ответ trav
Наши потеряли всякое уважение, когда согласились ехать в Рио с белыми майками нейтральных атлетов
В Рио наши с флагом были
И агрессор убивающий детей в школах у всего цивилизованного мира в шоколаде и проводит международное соревнование а страна которую утюжат никуда не едет! Прекрасно! 👌
Вместо Ирана Израиль поедет
Ответ kunaguero
Вместо Ирана Израиль поедет
Не. Навряд ли. Их полно людей ненавидит. Зачем лишние обострения🤷🏻Только службе безопасности увеличивать работу в два раза.
Ответ Красная стрела
Не. Навряд ли. Их полно людей ненавидит. Зачем лишние обострения🤷🏻Только службе безопасности увеличивать работу в два раза.
Они со своей.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
