Экс-президента федерации футбола Конго осудили на пожизненный срок за хищение 1,1 млн евро, выделенного ФИФА на женский футбол. Майолас не явился в суд, его не могут найти

Экс-президента федерации Конго приговорили к пожизненному заключению.

Бывший президент Конголезской федерации футбола Жан-Ги Блез Майолас приговорен судом Браззавиля к пожизненному заключению за «отмывание денег», «подделку документов и использование поддельных документов», а также «хищение средств».

В частности, Майолас обвиняется в присвоении 1,1 млн евро, полученных от ФИФА. Часть этих средств была предоставлена в виде субсидии для развития женского футбола в Конго. Взамен федерация обязалась создать чемпионат и улучшить спортивную инфраструктуру, однако это так и не было выполнено.

Генеральный секретарь Баджи Момбо Вантете и казначей Рауль Канда получили по пять лет тюремного заключения по тем же обвинениям. Не явившийся на процесс Жан-Ги Блез Майолас исчез и на данный момент считается пропавшим.

В сентябре 2024 года правительство Конго отстранило его от должности, что было расценено как политическое вмешательство. Из-за этого федерация была также отстранена ФИФА в 2025 году. Сборной Конго были засчитаны технические поражения в двух матчах квалификации к чемпионату мира 2026 года.