Кондаков, Расулов, Массалыга, Воронов, Васильев, Окишор, Мукаилов – в расширенном составе молодежной сборной России на товарищеские матчи в марте
Объявлен расширенный состав молодежной сборной России (из игроков 2006 и 2007 годов рождения) на предстоящие товарищеские игры.
Команда Ивана Шабарова проведет сбор в Турции с 23 по 31 марта и сыграет два матча.
В расширенный состав вошли 39 игроков.
Вратари: Данил Ладоха («Родина» Москва), Курбан Расулов («Динамо» Москва), Игнат Тереховский («Акрон» Тольятти), Егор Плотников («Машук КМВ» Пятигорск).
Защитники: Никита Бабакин, Александр Тарасов (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Матвей Бардачев («Урал» Екатеринбург), Кирилл Данилов (ЦСКА Москва), Артем Крутовских («Чайка» Песчанокопское), Ильяс Ахмедов («Динамо» Махачкала), Георгий Тихомиров («Динамо» Москва), Кирилл Обонин («Балтика» Калининград), Артем Хмарин («Краснодар»), Игорь Русяев («Челябинск»), Даниил Чевардин («Локомотив» Москва), Кирилл Кистенев («Велес» Москва), Даниил Плотников («Арсенал» Тула).
Полузащитники: Артем Сидоренко, Андрей Ивлев (оба – «Пари НН» Нижний Новгород), Даниил Кондаков, Андрей Касаджиков (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Виталий Бондарев, Никита Морозов (оба – «Урал» Екатеринбург), Егор Гуренко («Тюмень»), Артем Пономарчук (ЦСКА Москва), Михаил Умников («Волга» Ульяновск), Никита Воронин («Динамо» Махачкала), Виктор Окишор («Динамо» Москва), Никита Васильев («Рубин» Казань), Иван Бобер («Нефтехимик» Нижнекамск), Тимофей Комиссаров («Челябинск»), Артем Корнеев («Сочи»), Дмитрий Пестряков («Акрон» Тольятти), Глеб Пополитов («Чайка» Песчанокопское), Никита Массалыга («Спартак» Москва).
Нападающие: Казбек Мукаилов («Краснодар»), Максим Воронов (ЦСКА Москва), Владимир Игнатенко («Крылья Советов» Самара), Александр Помалюк («Волгарь» Астрахань).