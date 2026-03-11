Кондаков, Расулов, Массалыга, Воронов, Васильев, Окишор, Мукаилов – в расширенном составе молодежной сборной России на товарищеские матчи в марте

Назван состав молодежной сборной России на мартовские игры.

Объявлен расширенный состав молодежной сборной России (из игроков 2006 и 2007 годов рождения) на предстоящие товарищеские игры.

Команда Ивана Шабарова проведет сбор в Турции с 23 по 31 марта и сыграет два матча.

В расширенный состав вошли 39 игроков.

Вратари: Данил Ладоха («Родина » Москва), Курбан Расулов («Динамо» Москва), Игнат Тереховский («Акрон» Тольятти), Егор Плотников («Машук КМВ » Пятигорск).

Защитники: Никита Бабакин, Александр Тарасов (оба – «Ростов » Ростов-на-Дону), Матвей Бардачев («Урал» Екатеринбург), Кирилл Данилов (ЦСКА Москва), Артем Крутовских («Чайка» Песчанокопское ), Ильяс Ахмедов («Динамо» Махачкала), Георгий Тихомиров («Динамо» Москва), Кирилл Обонин («Балтика » Калининград), Артем Хмарин («Краснодар»), Игорь Русяев («Челябинск»), Даниил Чевардин («Локомотив » Москва), Кирилл Кистенев («Велес » Москва), Даниил Плотников («Арсенал» Тула ).

Полузащитники: Артем Сидоренко , Андрей Ивлев (оба – «Пари НН » Нижний Новгород), Даниил Кондаков , Андрей Касаджиков (оба – «Зенит » Санкт-Петербург), Виталий Бондарев , Никита Морозов (оба – «Урал » Екатеринбург), Егор Гуренко («Тюмень »), Артем Пономарчук (ЦСКА Москва), Михаил Умников («Волга» Ульяновск ), Никита Воронин («Динамо» Махачкала ), Виктор Окишор («Динамо » Москва), Никита Васильев («Рубин » Казань), Иван Бобер («Нефтехимик » Нижнекамск), Тимофей Комиссаров («Челябинск »), Артем Корнеев («Сочи »), Дмитрий Пестряков («Акрон » Тольятти), Глеб Пополитов («Чайка» Песчанокопское), Никита Массалыга («Спартак » Москва).

Нападающие: Казбек Мукаилов («Краснодар »), Максим Воронов (ЦСКА Москва), Владимир Игнатенко («Крылья Советов » Самара), Александр Помалюк («Волгарь » Астрахань ).