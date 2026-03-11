  • Кондаков, Расулов, Массалыга, Воронов, Васильев, Окишор, Мукаилов – в расширенном составе молодежной сборной России на товарищеские матчи в марте
Кондаков, Расулов, Массалыга, Воронов, Васильев, Окишор, Мукаилов – в расширенном составе молодежной сборной России на товарищеские матчи в марте

Назван состав молодежной сборной России на мартовские игры.

Объявлен расширенный состав молодежной сборной России (из игроков 2006 и 2007 годов рождения) на предстоящие товарищеские игры. 

Команда Ивана Шабарова проведет сбор в Турции с 23 по 31 марта и сыграет два матча.

В расширенный состав вошли 39 игроков. 

Вратари: Данил ЛадохаРодина» Москва), Курбан Расулов («Динамо» Москва), Игнат Тереховский («Акрон» Тольятти), Егор Плотников («Машук КМВ» Пятигорск).

Защитники: Никита Бабакин, Александр Тарасов (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Матвей Бардачев («Урал» Екатеринбург), Кирилл Данилов (ЦСКА Москва), Артем Крутовских («Чайка» Песчанокопское), Ильяс Ахмедов («Динамо» Махачкала), Георгий Тихомиров («Динамо» Москва), Кирилл ОбонинБалтика» Калининград), Артем Хмарин («Краснодар»), Игорь Русяев («Челябинск»), Даниил Чевардин («Локомотив» Москва), Кирилл КистеневВелес» Москва), Даниил Плотников («Арсенал» Тула).

Полузащитники: Артем Сидоренко, Андрей Ивлев (оба – «Пари НН» Нижний Новгород), Даниил Кондаков, Андрей Касаджиков (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Виталий БондаревНикита Морозов (оба – «Урал» Екатеринбург), Егор Гуренко («Тюмень»), Артем Пономарчук (ЦСКА Москва), Михаил Умников («Волга» Ульяновск), Никита Воронин («Динамо» Махачкала), Виктор ОкишорДинамо» Москва), Никита ВасильевРубин» Казань), Иван БоберНефтехимик» Нижнекамск), Тимофей КомиссаровЧелябинск»), Артем КорнеевСочи»), Дмитрий ПестряковАкрон» Тольятти), Глеб Пополитов («Чайка» Песчанокопское), Никита МассалыгаСпартак» Москва).

Нападающие: Казбек МукаиловКраснодар»), Максим Воронов (ЦСКА Москва), Владимир ИгнатенкоКрылья Советов» Самара), Александр Помалюк («Волгарь» Астрахань).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт РФС
logoРодина Москва
logoКурбан Расулов
logoДанил Ладоха
logoМашук-КМВ
logoАлександр Тарасов
logoРостов
logoМатвей Бардачев
logoКирилл Данилов
logoБалтика
logoИльяс Ахмедов
logoКирилл Обонин
logoЛокомотив
logoАртем Хмарин
logoКирилл Кистенев
logoАрсенал Тула
logoВелес
logoПари НН
logoАндрей Ивлев
logoДаниил Кондаков
logoАртем Сидоренко
logoЗенит
logoАндрей Касаджиков
logoВиталий Бондарев
logoНикита Морозов
logoУрал
logoТюмень
logoАртем Пономарчук
logoДинамо Махачкала
logoВолгарь
logoВолга Ульяновск
logoМихаил Умников
logoДинамо Москва
logoРубин
logoВиктор Окишор
logoНикита Васильев 2006
logoФК Челябинск
logoНефтехимик
logoИван Бобер
logoТимофей Комиссаров
logoСочи
logoАкрон
logoДмитрий Пестряков
logoАртем Корнеев
logoСпартак
logoЧайка Песчанокопское
logoГлеб Пополитов
logoНикита Массалыга
logoКраснодар
logoМаксим Воронов
logoКазбек Мукаилов
logoКрылья Советов
logoВладимир Игнатенко
logoАстрахань
logoсборная России U-19
logoЕгор Гуренко
logoНикита Бабакин
logoНикита Воронин
logoпремьер-лига Россия
logoДаниил Плотников
logoИгнат Тереховский
logoДаниил Чевардин
Георгий Тихомиров
logoПервая лига
logoАртем Крутовских
logoИгорь Русяев
Обмельчала молодежка. Ну ничего, Дегтярев головой отвечает. Не балабол же
Ответ Raccoon RW
Обмельчала молодежка. Ну ничего, Дегтярев головой отвечает. Не балабол же
Батраков, Кисляк, Глебов, Лукин, Пиняев, Дмитриев, Козлов. Ну да, обмельчала
Похоже, всех перечислили подходящих по возрасту, агенты игроков довольны, все игроки сборной.
