80

ЦСКА попросил КДК отменить красную Гонду за фол на Осипенко в матче с «Динамо»

ЦСКА попросил КДК РФС отменить красную карточку Лусиано Гонду.

Нападающий армейцев попал шипами в плечо защитнику Максиму Осипенко во время борьбы за верховой мяч на 15-й минуте игры с «Динамо» в 20-м туре Мир РПЛ (1:4). Главный арбитр Сергей Иванов удалил аргентинца с поля после просмотра видеоповтора. 

«Вчера вечером поступило заявление от ЦСКА об отмене красной карточки Лусиано. Вопрос будет рассмотрен 13 марта», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РИА Новости»
logoпремьер-лига Россия
КДК РФС
logoЦСКА
logoЛусиано Гонду
Артур Григорьянц
logoДинамо Москва
РИА Новости
logoМаксим Осипенко
80 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зачем позориться? Явная красная. С какой стати её должны отменить?
Ответ Виталий Диденко
Так фанаты ЦСКА говорили что это вообще не грубо и максимум желтая)))
Ответ Роман Грожан
У каждого своё мнение. Я болею за ЦСКА и для меня это очевидная красная
Гонду виноват сам, ничего КДК не отменит
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Виноват Гонду, но отменить могут. У нас и не такие вопросы подковёрным способом решают.
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Лет 10-15 назад отменили бы без проблем
Красная карточка Гонду в матче с Динамо абсолютно справедлива. Не вижу оснований для её отмены.
Ответ Армеец-1
Комментарий скрыт
Ответ SCR
Подставляющийся Ося просто играл в мяч головой, который летел на уровне головы почти двухметрового Оси. Зачем этот мяч играть ногой, не смотря даже куда он эту ногу суёт, знает только Лусиану
Посмотрел момент, поржал. Где там борьба за верховой мяч? Там киййййяяяя!!!!!
Ответ гилберт
Правильно, это будет уже Каратэ.
Детский сад
Верю и рассчитываю на Лусиано, но эту красную он заработал на 100%
Не вижу оснований, отменят заслуженную красную карточку. Это не каратэ, это футбол. Гонду что, покалечить хотел Осипенко. Все эксперты, абсолютно на всех футбольных программах, говорят что Гунду правильно показали, красную карточку.
К сожалению шипы в корпус - это красная, даже несмотря на то что Гонду не хотел, никто не хотел когда красные зарабатывал.
Оформите возврат пожалуйста. Зенит продал не качественный товар.
Потому что «ну пожалуйста» или?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Выиграйте футболку легенды «Ювентуса» Дель Пьеро в нашем проекте
3 минуты назадТесты и игры
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
15 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
20 минут назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
31 минуту назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
49 минут назад
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
53 минуты назадLive
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
сегодня, 19:50
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:24Фото
Рекомендуем