ЦСКА попросил КДК отменить красную Гонду за фол на Осипенко в матче с «Динамо»
Нападающий армейцев попал шипами в плечо защитнику Максиму Осипенко во время борьбы за верховой мяч на 15-й минуте игры с «Динамо» в 20-м туре Мир РПЛ (1:4). Главный арбитр Сергей Иванов удалил аргентинца с поля после просмотра видеоповтора.
«Вчера вечером поступило заявление от ЦСКА об отмене красной карточки Лусиано. Вопрос будет рассмотрен 13 марта», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РИА Новости»
80 комментариев
Зачем позориться? Явная красная. С какой стати её должны отменить?
Так фанаты ЦСКА говорили что это вообще не грубо и максимум желтая)))
У каждого своё мнение. Я болею за ЦСКА и для меня это очевидная красная
Гонду виноват сам, ничего КДК не отменит
Виноват Гонду, но отменить могут. У нас и не такие вопросы подковёрным способом решают.
Лет 10-15 назад отменили бы без проблем
Красная карточка Гонду в матче с Динамо абсолютно справедлива. Не вижу оснований для её отмены.
Подставляющийся Ося просто играл в мяч головой, который летел на уровне головы почти двухметрового Оси. Зачем этот мяч играть ногой, не смотря даже куда он эту ногу суёт, знает только Лусиану
Посмотрел момент, поржал. Где там борьба за верховой мяч? Там киййййяяяя!!!!!
Правильно, это будет уже Каратэ.
Детский сад
Верю и рассчитываю на Лусиано, но эту красную он заработал на 100%
Не вижу оснований, отменят заслуженную красную карточку. Это не каратэ, это футбол. Гонду что, покалечить хотел Осипенко. Все эксперты, абсолютно на всех футбольных программах, говорят что Гунду правильно показали, красную карточку.
К сожалению шипы в корпус - это красная, даже несмотря на то что Гонду не хотел, никто не хотел когда красные зарабатывал.
Оформите возврат пожалуйста. Зенит продал не качественный товар.
Потому что «ну пожалуйста» или?
