ЦСКА попросил КДК отменить красную Гонду за фол на Осипенко в матче с «Динамо»

ЦСКА попросил КДК РФС отменить красную карточку Лусиано Гонду .

Нападающий армейцев попал шипами в плечо защитнику Максиму Осипенко во время борьбы за верховой мяч на 15-й минуте игры с «Динамо » в 20-м туре Мир РПЛ (1:4). Главный арбитр Сергей Иванов удалил аргентинца с поля после просмотра видеоповтора.

«Вчера вечером поступило заявление от ЦСКА об отмене красной карточки Лусиано. Вопрос будет рассмотрен 13 марта», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.