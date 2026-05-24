Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от Чемпионшипа
В заключительном 38-м туре АПЛ «Тоттенхэм» все еще рисковал начать следующий сезон в Чемпионшипе. Если бы «шпоры» уступили «Эвертону», а «Вест Хэм» победил в матче с «Лидсом», команда Де Дзерби могла вылететь из вышки.
«Молотобойцы» в своей игре добыли победу 3:0, а «Тоттенхэм» выручил арендованный у «Баварии» Жоау Пальинья. Гол португальца, ставший единственным в матче, свел с ума всю команду во главе с Де Дзерби. Путевка в Чемпионшип досталась «Вест Хэму».
Со спасением «шпор» поздравил Харри Кейн: «Поздравляю всех в клубе, а особенно фанатов, – упорная борьба и важный результат, добытый в последний день».
Сам Гарольд накануне вернул в Мюнхен Кубок Германии: в финале турнира против «Штутгарта» англичанин оформил хет-трик.
Двукратный чемпион Германии сделал 68 результативных действий за 51 матч «Баварии» в сезоне-2025/26, подсчитал Transfermarkt.
Легенда «шпор» своих не забывает.
А так… конечно Тоттенхэм в его сердце