В заключительном 38-м туре АПЛ «Тоттенхэм» все еще рисковал начать следующий сезон в Чемпионшипе. Если бы «шпоры» уступили «Эвертону», а «Вест Хэм» победил в матче с «Лидсом», команда Де Дзерби могла вылететь из вышки.

«Молотобойцы» в своей игре добыли победу 3:0, а «Тоттенхэм» выручил арендованный у «Баварии» Жоау Пальинья. Гол португальца, ставший единственным в матче, свел с ума всю команду во главе с Де Дзерби . Путевка в Чемпионшип досталась «Вест Хэму».

Со спасением «шпор» поздравил Харри Кейн: «Поздравляю всех в клубе, а особенно фанатов, – упорная борьба и важный результат, добытый в последний день».

Сам Гарольд накануне вернул в Мюнхен Кубок Германии: в финале турнира против «Штутгарта» англичанин оформил хет-трик.

Двукратный чемпион Германии сделал 68 результативных действий за 51 матч «Баварии» в сезоне-2025/26, подсчитал Transfermarkt.

Легенда «шпор» своих не забывает.