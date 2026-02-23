Гасперини о 4-м месте «Ромы»: «С первых тренировок был убежден, что все получится. Приятно видеть, как становятся зрелыми Пизилли, Вентурино, Гиларди и Зелковски»
Гасперини: с первых тренировок был убежден, что у «Ромы» все получится.
Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини оценил выступление команды в текущем сезоне.
После 26 матчей римляне занимают в Серии А четвертое место, отставая от идущего вторым «Милана» на 4 очка.
«Я надеялся, что все сложится хорошо. Увидев реакцию ребят на первых тренировках, я был убежден, что у нас все получится. Может, и не все, но с первых дней царила атмосфера амбициозности и сплоченности, многие молодые игроки растут.
Очень приятно видеть, как становятся зрелыми такие ребята, как Пизилли, Вентурино, Гиларди и Зелковски», – сказал Гасперини.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
Рома верим, выпнем под сраку ю-ус из лч
Еще ничего не получилось, форца Рома!!! 🐺💛❤️
Раньери красавец! Выбрал тренера, который вернёт Рому в Лигу чемпионов.
