Гасперини о 4-м месте «Ромы»: «С первых тренировок был убежден, что все получится. Приятно видеть, как становятся зрелыми Пизилли, Вентурино, Гиларди и Зелковски»

Гасперини: с первых тренировок был убежден, что у «Ромы» все получится.

Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини оценил выступление команды в текущем сезоне.

После 26 матчей римляне занимают в Серии А четвертое место, отставая от идущего вторым «Милана» на 4 очка.

«Я надеялся, что все сложится хорошо. Увидев реакцию ребят на первых тренировках, я был убежден, что у нас все получится. Может, и не все, но с первых дней царила атмосфера амбициозности и сплоченности, многие молодые игроки растут.

Очень приятно видеть, как становятся зрелыми такие ребята, как Пизилли, Вентурино, Гиларди и Зелковски», – сказал Гасперини.