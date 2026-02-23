Кудряшов о Захаряне: «Хороший футболист. Многие с российским паспортом достойны выступать в европейских чемпионатах, в том числе Арсен»

Кудряшов: многие достойны европейских чемпионатов, в том числе Захарян.

Федор Кудряшов считает, что полузащитник «Сосьедада » Арсен Захарян достоин выступать в европейском чемпионате.

— Почему, на ваш взгляд, у Арсена не получается в «Сосьедаде»?

— Насколько я слышал, это обилие травм. Поэтому он не может постоянно прогрессировать, постоянно играть, постоянно участвовать в тренировочном процессе.

— Почему он так часто травмируется? Это психологический фактор?

— Я вам это не скажу, потому что есть очень много факторов, которые на это влияют. Чтобы это утверждать, нужно общаться с Арсеном, знать его быт, тренировки, как он готовится и что делает. Поэтому об этом только он скажет.

— По потенциалу он достоин играть в Европе?

— Он хороший футболист. Думаю, многие футболисты с российским паспортом, которые играют в РПЛ , достойны выступать в европейских чемпионатах. В том числе Арсен, — сказал бывший футболист «Спартака».