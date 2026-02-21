🎥 Винисиусу досталось от фанатов «Осасуны». Мощно освистали вингера перед игрой

Винисиус, оказавшийся в центре истории с расистским высказыванием Джанлуки Престианни, за прошедшие дни получил тонну поддержки от футбольного сообщества. В защиту бразильца выступили коллеги, именитые тренеры, даже целые федерации.

Венсан Компани, например, посвятил защите Винисиуса 12-минутную речь на своей пресс-конференции. А вот Луис Энрике, напротив, долго молчал , а в итоге предпочел не делать никаких громких заявлений.

Следующем матчем «Мадрида» после скандальной встречи с «Бенфикой» в Лиге чемпионов стала выездная игра Ла Лиги против «Осасуны». Местные болельщики не оказали радушный прием гостям из столицы.

Но больше всего досталось Вини. Собравшиеся у автобуса «сливочных» болельщики соперника начали свистеть гораздо громче, когда вингер «Мадрида» вышел из клубного автобуса.

Даст ответ на поле?