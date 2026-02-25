Надписи «Нет расизму» и «Уважение» выложат на трибунах «Бернабеу» перед матчем «Реала» против «Бенфики» в ЛЧ

«Реал» проведет антирасистскую акцию перед матчем с «Бенфикой».

«Реал» проведет антирасистскую акцию перед матчем с «Бенфикой» на «Сантьяго Бернабеу».

Ответный матч за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 23:00 по московскому времени. В первом матче «Реал » одержал победу со счетом 1:0, матч останавливали по ходу второго тайма после того, как Винисиус Жуниор пожаловался, что форвард «Бенфики» Джанлука Престианни назвал его обезьяной.

Как сообщает Marca, когда футболисты выйдут на поле, на трибунах «Сантьяго Бернабеу » будет выложена мозаика с надписями «Нет расизму» и «Уважение».

Ожидается, что на сегодняшний матч приедут 4000 болельщиков «Бенфики». Все билеты на игру были распроданы более недели назад.