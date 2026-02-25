  • Спортс
Надписи «Нет расизму» и «Уважение» выложат на трибунах «Бернабеу» перед матчем «Реала» против «Бенфики» в ЛЧ

«Реал» проведет антирасистскую акцию перед матчем с «Бенфикой».

«Реал» проведет антирасистскую акцию перед матчем с «Бенфикой» на «Сантьяго Бернабеу».

Ответный матч за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 23:00 по московскому времени. В первом матче «Реал» одержал победу со счетом 1:0, матч останавливали по ходу второго тайма после того, как Винисиус Жуниор пожаловался, что форвард «Бенфики» Джанлука Престианни назвал его обезьяной.

Как сообщает Marca, когда футболисты выйдут на поле, на трибунах «Сантьяго Бернабеу» будет выложена мозаика с надписями «Нет расизму» и «Уважение».

Ожидается, что на сегодняшний матч приедут 4000 болельщиков «Бенфики». Все билеты на игру были распроданы более недели назад.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Пока в футболе есть супер лжец, супер провокатор винисиус, проблем с расизмом не уменьшится.
Лучше б выложили банан
Ответ Eliza77
Лучше б выложили банан
Баннер Бенфики с огромным бананом! 🍌
Словом "Уважение" надо подписать картинку, где Винисиус ******* угловой флажок с эмблемой Бенфики.
уважение это не про реал
Нет расизму и уважения к винисиусу
Ответ Денис Давыдов
Нет расизму и уважения к винисиусу
Расисиус
Реал и уважение, как и Реал и честная игра - вещи несовместимые и не пересекаются.
скоро болельщики все осознают, в следующий раз напишут * нет винисиусу,долой его *
А если Престианни всё-таки назвал Винисиуиса педиком, слово "уважение" выложили бы в радужных цветах
А нет крысинному переманивания чужих игроков, покупке судей и прочих помоечных деяний, не выложат, случайно?
Отлично! Я бы еще добавил: "обезьяны - тоже люди!"
