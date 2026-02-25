  • Спортс
  • Карвальял о расизме Престианни в адрес Винисиуса: «Если это неправда, то мы обрекаем 20-летнего вундеркинда на огромные проблемы на всю жизнь. А если правда, он должен быть сурово наказан»
39

Карвальял о расизме Престианни в адрес Винисиуса: «Если это неправда, то мы обрекаем 20-летнего вундеркинда на огромные проблемы на всю жизнь. А если правда, он должен быть сурово наказан»

Карлуш Карвальял высказался о конфликте Престианни и Винисиуса.

Бывший тренер «Спортинга» и «Браги» Карлуш Карвальял высказался о расистском инциденте с участием Винисиуса Жуниора.

На прошлой неделе «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Во втором тайме вингер мадридцев Винисиус Жуниор сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА временно отстранил аргентинца.

Сегодня команды проведут ответную встречу. 

– На этот матч сильно повлияет все, что произошло с Престианни. Вы знакомы с ним по работе в Португалии? Что вы думаете обо всей этой полемике?

– До сих пор с ним не было никаких инцидентов. Я спросил коллег, что они думают о нем, и они сказали мне, что он хороший парень, что с ним не было никаких инцидентов подобного рода.

Я комментировал матч и сказал примерно следующее: во-первых, мы должны выступать против любых проявлений расизма, на кого бы они ни были направлены; во-вторых, я думаю, что пришло время УЕФА объяснить, что произошло (помимо временного отстранения); наконец, я поддерживаю презумпцию невиновности в этом и во всех других случаях. Если будет доказано, что это был расизм, Престианни должен быть сурово наказан.

– Что вы думаете о том, что сказал Моуринью?

– Все начинается с предположения, что обе стороны говорят правду. Я здесь не для того, чтобы посеять какие-либо сомнения. Просто есть две версии. К сожалению, камеры не могут подтвердить, какая из них правдива. Представьте, что это неправда. В таком случае мы обрекаем 20-летнего вундеркинда на огромные проблемы на всю оставшуюся жизнь, даже если это неправда. Но, с другой стороны, если это правда и это доказано, то он должен понести суровое наказание.

– Поведение на «Эштадиу да Луш» в целом также было не очень хорошим.

– Да, конечно. «Бенфика» пытается выявить людей, которые показывали очень плохие жесты. С помощью видеозаписи с камер наблюдения легче доказать вину двоих, троих или пятерых фанатов, которые жестикулировали, чем в ситуации с Престианни и Винисиусом, – сказал Карвальял.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Разложил по полочкам!
Здравая позиция! Виноват - отвечай!

Но упустил один нюанс, что если это Винисиус наврал, то должен быть наказан сурово уже он!
Ответ ser91337
Разложил по полочкам! Здравая позиция! Виноват - отвечай! Но упустил один нюанс, что если это Винисиус наврал, то должен быть наказан сурово уже он!
Да разложил. Осталось узнать кто врёт, но как это сделать и это прям сильно главный вопрос.
Ответ Ю. Евгеньевич
Да разложил. Осталось узнать кто врёт, но как это сделать и это прям сильно главный вопрос.
Тот кто кричит волки уже в сотый раз, а их нет. Мне нравится как фокус с легкий курильщика (это главный пострадавший от расизма в мире), смещаются к здоровым легким. Это выходит любого не чернокожего можно в любой бытовой ситуации обвинить в расизме и получать профит?
Все сомнения - в пользу обвиняемого, т.е. Престианни. Как в принципе можно доказать расизм его слов? При имеющихся свидетельствах - никак. Отпустите парня и не раскручивайте.
Ответ Сергей Перевалов
Все сомнения - в пользу обвиняемого, т.е. Престианни. Как в принципе можно доказать расизм его слов? При имеющихся свидетельствах - никак. Отпустите парня и не раскручивайте.
Презумпция виновности же
Ответ Сергей Перевалов
Все сомнения - в пользу обвиняемого, т.е. Престианни. Как в принципе можно доказать расизм его слов? При имеющихся свидетельствах - никак. Отпустите парня и не раскручивайте.
К сожалению, он виновен по факту своего рождения из-за цвета кожи. Именно так мыслят расисты, борящиеся с расизмом
если не правда, то должен быть сурово наказан кое-кто другой :))
только так - жёстко бороться с нацистами и расистами, как винисиусы!!
Авторитет у Виньки конечно не реальный, Переса с УЕФА строит.
Мы то думали так, бегунок , а он серый кардинал мира, Эпштейн отдыхает)
Фамилия-то у тренера какая футбольная - Корвалол! ))
Ответ Personology Center
Фамилия-то у тренера какая футбольная - Корвалол! ))
Валидолович
В том то и дело - если Винисиус врет это тоже расизм, его нужно наказать не менее жестко. И вообще до конца разбирательства его тоже следовало отстранить. Но почему то это работает только в одну сторону 😠
какой-то гибрид Карвахаля и карвалола
Так вы сначала докажите, а потом осуждайте и решения принимайте. Рядом с Винисиусом уже даже просто чихнуть нельзя. Обвинят в целенаправленной попытке заразить гриппом на почве расизма.
Осталось ещё Зидану сказать, что Марко в действительности назвал его "грязным арабом".

Олды, а помните как в Фёллера плюнули ?
Ответ Дмитрий Рабко
Осталось ещё Зидану сказать, что Марко в действительности назвал его "грязным арабом". Олды, а помните как в Фёллера плюнули ?
Конечно
Причём дважды!)
Ну по этому принципу и рудик может сказать, что райкард назвал его грязным белым!)
Ответ Голуби в траве
Конечно Причём дважды!) Ну по этому принципу и рудик может сказать, что райкард назвал его грязным белым!)
И в него плюнули ещё раз .
Пипец проблема, негра негром назвали🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
