Карвальял о расизме Престианни в адрес Винисиуса: «Если это неправда, то мы обрекаем 20-летнего вундеркинда на огромные проблемы на всю жизнь. А если правда, он должен быть сурово наказан»

Карлуш Карвальял высказался о конфликте Престианни и Винисиуса.

Бывший тренер «Спортинга» и «Браги» Карлуш Карвальял высказался о расистском инциденте с участием Винисиуса Жуниора .

На прошлой неделе «Реал » победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Во втором тайме вингер мадридцев Винисиус Жуниор сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА временно отстранил аргентинца.

Сегодня команды проведут ответную встречу.

– На этот матч сильно повлияет все, что произошло с Престианни. Вы знакомы с ним по работе в Португалии? Что вы думаете обо всей этой полемике?

– До сих пор с ним не было никаких инцидентов. Я спросил коллег, что они думают о нем, и они сказали мне, что он хороший парень, что с ним не было никаких инцидентов подобного рода.

Я комментировал матч и сказал примерно следующее: во-первых, мы должны выступать против любых проявлений расизма, на кого бы они ни были направлены; во-вторых, я думаю, что пришло время УЕФА объяснить, что произошло (помимо временного отстранения); наконец, я поддерживаю презумпцию невиновности в этом и во всех других случаях. Если будет доказано, что это был расизм, Престианни должен быть сурово наказан.

– Что вы думаете о том, что сказал Моуринью?

– Все начинается с предположения, что обе стороны говорят правду. Я здесь не для того, чтобы посеять какие-либо сомнения. Просто есть две версии. К сожалению, камеры не могут подтвердить, какая из них правдива. Представьте, что это неправда. В таком случае мы обрекаем 20-летнего вундеркинда на огромные проблемы на всю оставшуюся жизнь, даже если это неправда. Но, с другой стороны, если это правда и это доказано, то он должен понести суровое наказание.

– Поведение на «Эштадиу да Луш» в целом также было не очень хорошим.

– Да, конечно. «Бенфика» пытается выявить людей, которые показывали очень плохие жесты. С помощью видеозаписи с камер наблюдения легче доказать вину двоих, троих или пятерых фанатов, которые жестикулировали, чем в ситуации с Престианни и Винисиусом, – сказал Карвальял.