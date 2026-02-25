Девушка, обвиняющая Хакими в изнасиловании, делает это не ради денег, заявила адвокат: «Моя клиентка намерена добиться справедливости. Отдаю должное ее мужеству»

Адвокат предполагаемой жертвы Хакими прокомментировала дело об изнасиловании.

Рейчел-Флор Пардо, адвокат девушки, обвиняющей Ашрафа Хакими в изнасиловании, высказалась об этом деле.

Напомним, в 2023 году защитнику «ПСЖ » были предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки. После этого он был помещен под судебный надзор. Сегодня Хакими сообщил, что предстанет перед судом .

«Моя клиентка с облегчением восприняла это решение суда. Однако для нее это по-прежнему очень болезненная ситуация. Очень больно проходить трехлетнее разбирательство в качестве истца по делу об изнасиловании.

Женщине очень сложно, очень тяжело подать жалобу на изнасилование, совершенное таким влиятельным человеком, как Ашраф Хакими. Я хочу отдать должное мужеству моей клиентки. Она полна решимости довести дело до конца и добиться справедливости».

О том, что подруга заявительницы писала ей «постарайся раздобыть коды и все такое, мы его ограбим»

«Я не позволю защите Ашрафа Хакими очернять, клеветать и оскорблять мою клиентку. Среди сообщений в деле есть такое: «Пожалуйста, поторопись, он изнасиловал меня». Это то, что сказала моя клиентка, это были ее слова.

Защита Ашрафа Хакими неустанно утверждает, что в этом деле моя клиентка пытается вымогать деньги, что она делает это из корысти, что ей нужны деньги. Нет смысла подавать в суд за изнасилование, чтобы получить деньги. В этом нет особой выгоды. Это факт, и это относится ко всем жертвам изнасилования во Франции», – сказала Пардо.

Адвокат Хакими об обвинениях в изнасиловании: «Заявительница препятствовала расследованиям, отказывалась от всех медосмотров и анализа ДНК. У нее нет посттравматических симптомов»