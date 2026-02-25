  • Спортс
Девушка, обвиняющая Хакими в изнасиловании, делает это не ради денег, заявила адвокат: «Моя клиентка намерена добиться справедливости. Отдаю должное ее мужеству»

Адвокат предполагаемой жертвы Хакими прокомментировала дело об изнасиловании.

Рейчел-Флор Пардо, адвокат девушки, обвиняющей Ашрафа Хакими в изнасиловании, высказалась об этом деле.

Напомним, в 2023 году защитнику «ПСЖ» были предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки. После этого он был помещен под судебный надзор. Сегодня Хакими сообщил, что предстанет перед судом

«Моя клиентка с облегчением восприняла это решение суда. Однако для нее это по-прежнему очень болезненная ситуация. Очень больно проходить трехлетнее разбирательство в качестве истца по делу об изнасиловании.

Женщине очень сложно, очень тяжело подать жалобу на изнасилование, совершенное таким влиятельным человеком, как Ашраф Хакими. Я хочу отдать должное мужеству моей клиентки. Она полна решимости довести дело до конца и добиться справедливости».

О том, что подруга заявительницы писала ей «постарайся раздобыть коды и все такое, мы его ограбим»

«Я не позволю защите Ашрафа Хакими очернять, клеветать и оскорблять мою клиентку. Среди сообщений в деле есть такое: «Пожалуйста, поторопись, он изнасиловал меня». Это то, что сказала моя клиентка, это были ее слова.

Защита Ашрафа Хакими неустанно утверждает, что в этом деле моя клиентка пытается вымогать деньги, что она делает это из корысти, что ей нужны деньги. Нет смысла подавать в суд за изнасилование, чтобы получить деньги. В этом нет особой выгоды. Это факт, и это относится ко всем жертвам изнасилования во Франции», – сказала Пардо.

Адвокат Хакими об обвинениях в изнасиловании: «Заявительница препятствовала расследованиям, отказывалась от всех медосмотров и анализа ДНК. У нее нет посттравматических симптомов»

Адвокат девушки, обвиняющей Хакими в изнасиловании, утверждает, что она делает это не ради денег: «Она делает это не ради денег, она делает это ради больших денег!»
Ответ ser91337
Адвокат девушки, обвиняющей Хакими в изнасиловании, утверждает, что она делает это не ради денег: «Она делает это не ради денег, она делает это ради больших денег!»
С большим хреном игрок, аж колен, игрок, игрок (с) Лэс Гросман
Очень мужественная девушка, но почему-то боится пройти объективные экспертизы... Обычная профурсетка, охотница до чужих денег!

Надо создавать прецеденты обдираловки таких охотниц до последней копейки!
Ответ ser91337
Очень мужественная девушка, но почему-то боится пройти объективные экспертизы... Обычная профурсетка, охотница до чужих денег! Надо создавать прецеденты обдираловки таких охотниц до последней копейки!
Мужественные такие потому, что среди ночи не боятся идти пить чай на квартиру к толпе незнакомых мужчин.
Ответ fussballer
Мужественные такие потому, что среди ночи не боятся идти пить чай на квартиру к толпе незнакомых мужчин.
Ну пойти к кому то в гости ещё не означает постель)
Обязательно поверили:)
Как говорил бухгалтер Берлага -" Я сделал это не в интересах истины, а в интересах правды".
Не виновата я , он сам пришёл
Сучка не захочет кобель не скочет !!!
Хакими одну уже оставил без носа , и эту оставит
Бабы от своей безнаказанности уже сошли с ума , особенно в СНГ
Не думаю, что переспи она со мной пошла бы в суд, со всем ее мужеством, ибо отжать было бы нечего. После Бенжамена Менди, которому какая то телка загубила карьеру, я не верю ни одной чувихе, которая ложится под богатого футболиста..
Мнение адвоката конечно ну очень автоитетно. Наняла бы другая сторона, пел бы обратное.
А это она по фану занимается битвами в судах? Оригинальное хобби
Что-то новенькое. Дом, машина, бизнес?
не ради денег?.. во Франции?.. да ладно
