  Том Брэди о ЧМ: «Это невероятно захватывающе. 48 сборных способствуют большей инклюзивности. Спортсмены смогут продемонстрировать свои достижения более широкой аудитории»
Том Брэди о ЧМ: «Это невероятно захватывающе. 48 сборных способствуют большей инклюзивности. Спортсмены смогут продемонстрировать свои достижения более широкой аудитории»

Том Брэди: ЧМ-2026 очень захватывает, 48 сборных способствуют большей аудитории.

Том Брэди поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу 2026 года.

Семикратный победитель Супербоула, бывший игрок НФЛ принял участие в жеребьевке турнира. ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В нем впервые примут участие 48 сборных.

«Само осознание того, что в чемпионате мира участвуют 48 стран, и он пройдет по всей Северной Америки, невероятно захватывает.

Потому что это означает большую инклюзивность, больше стран, больше болельщиков. Более широкую аудиторию для этих невероятных матчей и для спортсменов, которые смогут продемонстрировать то, чего они действительно пытались достичь всю свою жизнь – вершины своего вида спорта.

И тот факт, что они могут сделать это в Америке и продемонстрировать свои достижения на самой большой сцене, просто невероятен», – заявил Брэди.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
В мире почти 200 стран. Можно ещё больше инклюзивности сделать.
Ответ Евгений Сидоров
В мире почти 200 стран. Можно ещё больше инклюзивности сделать.
Там обещали документы по инопланетянам опубликовать. Безграничные возможности для инклюзивности.
они там инклюзивностью колятся, похоже
России инклюзивно эксклюзивная сброная, а Израиль и США эксклюзивно инклюзивные. Как-то так.
Почему всего 48? Что за дискриминация!
Нормальных команд наберется штук 64 как раз для полного квартета. Но если дадут Европе 32 квоты. Потому что в топ 50 стран рейтинга щас 28 из европы.
Реально стран 70 борятся за путевки. Поэтому 48 еще нормально. 32 было маловато. Еще команд 20 нормальных за бортом. Мало квот Европе просто дали. Надо было просить ровно 20. Урезали бы Азии Африки северной Америке по месту. Чтоб не было кюрасао в такой слабой группе они вышли по сути Ямайку надо было опередить и все. И мимо бы катар с кабо Верде
Я бы сделал как в лиге чемпионов . 4 больших группы по 24 сборные. Всего 96. 8 туров. Первые 8 напрямую попадают с каждой пульки из 24 команд. Это 32 места. Далее со всех 4 больших групп с 9-16 на стыки идут. Таких команд 32. И играют плей оф 1/16 дома в гостях победители едут на чм. Хозяйка заиграна будет в основном турнире. Просто там если они мимо восьмёрке в своей группе. Кто 8 место занимает идет в стыки. А не напрямую. А 96 определить по рейтингу фифа. Первые 80 сразу идут в группы. Остальные стыковые играют с 81 по 216 а мире страну. 16 лучших добавятся в основной отборочный большой турнир. Далее по рейтингу 4 больших группы по 24 сборные. Короче не надо никаких квот континентам давать. Пусть все решают сами в общем большом мировом отборе
