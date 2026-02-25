Том Брэди о ЧМ: «Это невероятно захватывающе. 48 сборных способствуют большей инклюзивности. Спортсмены смогут продемонстрировать свои достижения более широкой аудитории»
Том Брэди поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу 2026 года.
Семикратный победитель Супербоула, бывший игрок НФЛ принял участие в жеребьевке турнира. ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В нем впервые примут участие 48 сборных.
«Само осознание того, что в чемпионате мира участвуют 48 стран, и он пройдет по всей Северной Америки, невероятно захватывает.
Потому что это означает большую инклюзивность, больше стран, больше болельщиков. Более широкую аудиторию для этих невероятных матчей и для спортсменов, которые смогут продемонстрировать то, чего они действительно пытались достичь всю свою жизнь – вершины своего вида спорта.
И тот факт, что они могут сделать это в Америке и продемонстрировать свои достижения на самой большой сцене, просто невероятен», – заявил Брэди.