Том Брэди о ЧМ: «Это невероятно захватывающе. 48 сборных способствуют большей инклюзивности. Спортсмены смогут продемонстрировать свои достижения более широкой аудитории»

Том Брэди: ЧМ-2026 очень захватывает, 48 сборных способствуют большей аудитории.

Том Брэди поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу 2026 года.

Семикратный победитель Супербоула, бывший игрок НФЛ принял участие в жеребьевке турнира. ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В нем впервые примут участие 48 сборных.

«Само осознание того, что в чемпионате мира участвуют 48 стран, и он пройдет по всей Северной Америки, невероятно захватывает.

Потому что это означает большую инклюзивность, больше стран, больше болельщиков. Более широкую аудиторию для этих невероятных матчей и для спортсменов, которые смогут продемонстрировать то, чего они действительно пытались достичь всю свою жизнь – вершины своего вида спорта.

И тот факт, что они могут сделать это в Америке и продемонстрировать свои достижения на самой большой сцене, просто невероятен», – заявил Брэди.