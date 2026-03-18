Семшов об ударе Вендела в живот Зобнину ногой: «Это не намеренно. Бразилец просто хотел встать — делал движение ногой. Это не удаление»
Игорь Семшов оценил фол хавбека «Зенита» Вендела против полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в матче РПЛ (2:0).
На 20-й минуте бразилец боролся с россиянином за мяч у линии поля, оба упали. После этого Вендел ногой пихнул Зобнина в живот и попал сопернику шипами по ребрам, получив за это от арбитра Сергея Карасева желтую карточку.
«Спорный момент по стыку Вендел — Зобнин, когда бразилец ногой попадает в грудь спартаковцу. На мой взгляд, это не удаление. Это не та история, когда футболист намеренно и сильно бьет по сопернику.
Вендел, на мой взгляд, просто хотел встать — естественно, делал движение ногой. Это не намеренный фол», – сказал экс-игрок сборной России.
И что делать с Челестини?
Увольнять сразу
Убирать в паузу на сборные
Дать поработать
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
51 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
так же когда надо было убрать Станко из Спартака его после каждого поражения говном обливали - за удаления, за привозы игроков, за убогую реализацию, за то что судьи душили в открытую и он не хавал это молча...все орали дайте своим потренировать, хватит кормить иностранцев...
и вот прямо тут же Челестини проигрывает 4 из 5 матчей, и никакой истерики или криков уволить из телека и телеграммов, журналисты молчат, Журавель почему-то не выпускает по 3 инсайда про Челестини в неделю... забавно да? или просто за это не заплатили?
как не заплатили Пономареву ветерану ЦСКА, чтобы тот высказался о игре ЦСКА, но зато тот после каждого поражения Спартака поливал говном команду и Станковича лично))) и куча других таких же экспердов... а Губерниев где? почему он не высказывает свое мнение о Челестини? и т.д.