Семшов об ударе Вендела в живот Зобнину ногой: «Это не намеренно. Бразилец просто хотел встать — делал движение ногой. Это не удаление»

Семшов об ударе Вендела в живот Зобнину ногой: это не намеренно.

Игорь Семшов оценил фол хавбека «Зенита » Вендела против полузащитника «Спартака » Романа Зобнина в матче РПЛ (2:0).

На 20-й минуте бразилец боролся с россиянином за мяч у линии поля, оба упали. После этого Вендел ногой пихнул Зобнина в живот и попал сопернику шипами по ребрам, получив за это от арбитра Сергея Карасева желтую карточку.

«Спорный момент по стыку Вендел — Зобнин, когда бразилец ногой попадает в грудь спартаковцу. На мой взгляд, это не удаление. Это не та история, когда футболист намеренно и сильно бьет по сопернику.

Вендел, на мой взгляд, просто хотел встать — естественно, делал движение ногой. Это не намеренный фол», – сказал экс-игрок сборной России.