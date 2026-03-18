Семшов об ударе Вендела в живот Зобнину ногой: «Это не намеренно. Бразилец просто хотел встать — делал движение ногой. Это не удаление»

Игорь Семшов оценил фол хавбека «Зенита» Вендела против полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в матче РПЛ (2:0).

На 20-й минуте бразилец боролся с россиянином за мяч у линии поля, оба упали. После этого Вендел ногой пихнул Зобнина в живот и попал сопернику шипами по ребрам, получив за это от арбитра Сергея Карасева желтую карточку.

«Спорный момент по стыку Вендел — Зобнин, когда бразилец ногой попадает в грудь спартаковцу. На мой взгляд, это не удаление. Это не та история, когда футболист намеренно и сильно бьет по сопернику.

Вендел, на мой взгляд, просто хотел встать — естественно, делал движение ногой. Это не намеренный фол», – сказал экс-игрок сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Все верно говорил и Умяров тоже лицом ударит в локоть уважаемого бомбардира, чуть плавник ему не сломал. Чистые две красные Зобнину и Умярову.
Даже болотный маразматик Гена Орлов признал умышленность удара, но Семшов не упустит шанса подлизать газовому хозяину за пару монет на карту.
Ответ iscariot13
Комментарий скрыт
По факту, Семшов, лизнул - да. Но даже мне, болельщику Спартака с большим стажем, мерзко читать такое от собрата по клубу. У Орлова конечно бывают перегибы в публичных выступлениях, но называть заслуженного человека и комментатора с 40-летним стажем "болотным маразматиком" и "Геной".. Друже, тебя это совсем не красит
Бывает, ребята в Кофемании просто стулья хотели расставить красиво.
Зенитопетросяны. Смехопанорама на гастролях в РПЛ.
Когда хотят встать из такого положения, то ноги сгибают, а не выпрямляют 🤦🏽‍♂️
Ну вот зачем нести такую дичь?просто выставить себя не далеким человеком ? Или это из серии : все высказались , а я нет 🤦‍♂️
нет, просто Газпром выплачивает бабки таким экспертам за их "КОМУ НУЖНОЕ" экспертное мнение, соотвественно формируется инфо шум типо пол страны негодует что засудили, а экперды говорят что все чисто было и все, нет никакой несправедливости в споре тонет сам факт ангажированного судейства.
так же когда надо было убрать Станко из Спартака его после каждого поражения говном обливали - за удаления, за привозы игроков, за убогую реализацию, за то что судьи душили в открытую и он не хавал это молча...все орали дайте своим потренировать, хватит кормить иностранцев...
и вот прямо тут же Челестини проигрывает 4 из 5 матчей, и никакой истерики или криков уволить из телека и телеграммов, журналисты молчат, Журавель почему-то не выпускает по 3 инсайда про Челестини в неделю... забавно да? или просто за это не заплатили?
как не заплатили Пономареву ветерану ЦСКА, чтобы тот высказался о игре ЦСКА, но зато тот после каждого поражения Спартака поливал говном команду и Станковича лично))) и куча других таких же экспердов... а Губерниев где? почему он не высказывает свое мнение о Челестини? и т.д.
В точку 👍😁
Так Гонду тоже не намеренно ногой динамовцу попал .
А злодей Зобнин своим туловищем чуть ногу не оторвал Венделу. Теперь всем понятно, кого удалять надо было.
в газпром на должность хочет?
Ага, а Зидан хотел быстро побежать, согнулся, а там Матерацци стоял. Это не фол
Черданцев о «Спартаке» против «Зенита»: «Сетовать на судейство при нуле ударов в створ – последнее дело, не арбитр мешает бить по воротам. Пусть ЭСК оценит работу Карасева»
16 марта, 12:55
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом» – удар Вендела в живот Зобнину ногой, столкновение Соболева с Умяровым и пенальти на 78-й
16 марта, 11:18
Орлов о Венделе против «Спартака»: «За эпизод с Зобниным Карасев и красную мог показать – чистой воды хулиганство! Дуглас наиграл на двойку – ни с Солари, ни с Маркиньосом не справлялся»
15 марта, 16:46
«Это очередная дискредитация CAF». Насри о присуждении Марокко победы на Кубке Африки
31 минуту назад
«Реал» победил «Сити», «Краснодар» разнес ЦСКА, Марокко – победитель Кубка Африки, 3+2 от Кучерова, Андреасян снимет фильм о Костомарове и другие новости
40 минут назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» против «Ньюкасла», «Ливерпуль» примет «Галатасарай», «Бавария» сыграет с «Аталантой», «Атлетико» в гостях у «Тоттенхэма»
сегодня, 05:27
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь регионов. «Зенит» примет «Динамо» Махачкала, «Локо» сыграет с «Крыльями» в четверг
сегодня, 05:10
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ. «Спартак» сыграет с «Динамо» в ответном матче
сегодня, 04:57
Сенегал может обжаловать в CAS решение о присуждении Марокко победы на Кубке Африки
сегодня, 03:45
«Браим точно будет рад». Тчуамени о присуждении Марокко победы на Кубке Африки
сегодня, 02:59
Пеп в 4-й раз проиграл оба матча в противостоянии в плей-офф ЛЧ. Три раза – «Реалу»
сегодня, 01:58
«Реал» выиграл 4 матча подряд. Дальше – «Атлетико»
сегодня, 01:31
Форвард «Махачкалы» Сердеров из‑за смерти матери пропустит матчи с «Зенитом» и ЦСКА
7 минут назад
«Спартак» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
20 минут назад
«Зенит» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 18:15
52 минуты назад
Доку о вылете «Ман Сити» от «Реала»: «Они не были гораздо лучше по игре»
сегодня, 05:46
Жирков исключил возобновление карьеры: «На три минуты хватает, дольше — нет. Ноги не те»
сегодня, 04:32
Трент о победах «Реала» над «Ман Сити»: «Было приятно – они отобрали у меня и «Ливерпуля» несколько медалей»
сегодня, 04:20
«Просто верю в «Спартак». И эта вера ему нужна». Сюткин о красно-белых
сегодня, 03:57
Премьер-министр Норвегии о «Буде-Глимт» в ЛЧ: «Вы показали, что норвежская команда может конкурировать с крупнейшими клубами мира»
сегодня, 03:22
Юлманд о вылете от «Арсенала»: «Байер» может гордиться тем, чего достиг в сезоне. Постараемся вернуться и снова дать бой»
сегодня, 02:41
Тренер «Спортинга» о 5:0 с «Буде-Глимт»: «Мы увидели лучший «Спортинг». Желание совершить нечто особенное было безграничным»
сегодня, 01:46
