19

Доку о вылете «Ман Сити» от «Реала»: «Они не были гораздо лучше по игре»

Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку оценил вылет из Лиги чемпионов по итогам матчей с «Реалом».

В ответной игре 1/8 финала «горожане» уступили дома со счетом 1:2 (первый матч – 0:3).

«Считаю, что у нас было много моментов и мы играли хорошо. Особенно в формате 10 на 11 [после удаления Бернарду]. Играть против такой команды всегда сложно, но мы неплохо справлялись. 

Конечно, мы разочарованы сегодняшним поражением. Это суровая реальность. Мне не кажется, что они были гораздо лучше нас по игре. Но если посмотреть на [общий] счет, то это очевидно», – сказал Доку.

И что делать с Челестини?12160 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoМанчестер Сити
logoРеал Мадрид
logoЖереми Доку
logoЛига чемпионов УЕФА
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Они были достаточно лучше по игре, чтобы в очередной раз отправить вас на отдых досрочно. Просто факт, который надо принять
Реал прошел Сити 3 раза за три года в абсолютно разных сценариях. Когда Сити был "монстром" пришлось страдать и сидеть отбиваться в низком блоке,достаточно кризисный Реал в следующем году спокойно доминировал 2 игры над "обескровленным" одним Родри Сити, ну и сценарий этого года где уже сам Реал без Милитао,Джуда,Мбаппе,Каррераса и целый тайм без Куртуа, которому давали 30 % на проход, при равной игре смог создать и реализовать больше моментов.
«Они не лучше, просто могут много нам забивать и все..»
не были лучше но запихали 5 мячей? При том что если бы Винисиус не порол моменты то еще бы штуки 4 достали. Справедливости ради сами Сити тоже дохрена моментов не забили.
5:1 !!! Доку, смотри на табло!
Первую игру Пеп слил сам, перемудрив с составом из трех вингеров. И даже при таком сценарии на СБ Сити мог забивать первым, как и вчера. Да даже после удаления горожане могли парочку положить при небольшой доле фарта. Но с Реалом недостаточно просто доминировать и создавать моменты. Кому как не МС это знать.
Ответ SamArus51
А сколько мог положить реал!? Игра вторая была веселой в обе стороны. Счету 4-3 в любую пользу вообще не удивился бы. А так и там и там нападение не забило уйму моментов
Ответ Вартан Аветикянц
Конечно веселая для реала , когда удалили ЦП у Сити , который в центре крайне необходим.
Они с американским президентом в одной школе актерского мастерства обучались?
Ответ pro-fan
На одном поле сидели …..)))
Это тоже самое что сказать "сосед не занимался сексом с моей женой лучше, но если посмотреть что она была радостнее после встреч с ним, то это очевидно"
Ответ Zigur1992
Тут больше подходят слова жены из анекдота:
- У соседа член на сантиметр длиннее - мелочь, а приятно.-
Реал тертый кубковый боец, они могут победить просто потому что знают как побеждать

Забавно вспоминать времена, когда их Лион выбивал и они дальше 1/8 пройти не могли. А потом пришел Мавр и заложил этот фундамент. А Анчелотти и Зидан довели этот процесс до совершенства.
К вопросу о роли тренера, до Мавра ведь тоже сильный состав был, но не было менталитета и характера. А теперь они монстры лч
Главное были гораздо лучше по результату ☝️ 5:1
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем