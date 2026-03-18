Доку о вылете «Ман Сити» от «Реала»: они не были гораздо лучше по игре.

Вингер «Манчестер Сити » Жереми Доку оценил вылет из Лиги чемпионов по итогам матчей с «Реалом ».

В ответной игре 1/8 финала «горожане» уступили дома со счетом 1:2 (первый матч – 0:3).

«Считаю, что у нас было много моментов и мы играли хорошо. Особенно в формате 10 на 11 [после удаления Бернарду]. Играть против такой команды всегда сложно, но мы неплохо справлялись.

Конечно, мы разочарованы сегодняшним поражением. Это суровая реальность. Мне не кажется, что они были гораздо лучше нас по игре. Но если посмотреть на [общий] счет, то это очевидно», – сказал Доку.