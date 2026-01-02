🥴 Дедовщина в «Порту»? Кошта сильно пихнул ногой 18-летнего Мора перед матчем – тот улыбнулся 😅
«Порту» продолжает уверенно идти к титулу чемпионов Португалии. Но многое может измениться уже в январе – Франческо Фарьоли хотят видеть в «Челси».
Как смена тренера отразится на команде, неизвестно, но, может, это и к лучшем. Атмосфера между игроками слегка подозрительная.
Фанаты в рассуждениях.
💭 «Они ведут себя, как кучка дебилов».
💭 «Что бы он ни сказал, но этот удар в бутсах с шипами…»
💭 «Сомнительно…
💭 «А если бы он ключицу вывихнул, то что бы сделали с Коштой?»