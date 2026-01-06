  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Терюшков о Fan ID: «Футбол имеет устойчивую субкультуру. Введение карты болельщика в других видах спорта на повестке не стоит»
76

Депутат Терюшков о Fan ID: «Футбол имеет устойчивую субкультуру. Введение карты болельщика в других видах спорта на повестке не стоит»

Депутат Терюшков: введение Fan ID в других видах спорта не стоит на повестке.

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что власти не обсуждают возможность введения Fan ID в других видах спорта помимо футбола.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах распространить Fan ID на другие виды спорта в будущем.

«Введение карты болельщика в каких-либо видах спорта, кроме футбола, имеющего устойчивую субкультуру, не стоит на повестке», – сказал Терюшков.

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?20171 голос
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Odds.ru
logoпремьер-лига Россия
Fan ID
logoРоман Терюшков
болельщики
Политика
Государственная дума
logoЕдиная лига ВТБ
logoКХЛ
logoСпартак
logoДинамо Москва
logoЗенит
logoЦСКА
logoКраснодар
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Тер Стеген получил травму на тренировке «Барселоны». Вратарь не сыграет в Суперкубке Испании
2 минуты назад
Кассано о Леау: «Пустышка. Цифры можешь засунуть себе в задницу. У Индзаги тоже была статистика, но он был слабым игроком»
21 минуту назад
«Ювентус» не проигрывает 6 матчей подряд – 5 побед и ничья
23 минуты назад
Шевченко сыграет за «Цирк Монако» в благотворительном матче, «олицетворяя ценности солидарности». В игре, посвященной проблеме СПИДа, поучаствуют Азар, Зеедорф, Пирес и другие
36 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус крупно обыграл «Сассуоло», «Рома» победила «Лечче», «Комо» разгромил «Пизу»
37 минут назад
Глава Kick It Out о Росеньоре в «Челси»: «Среди темнокожих много талантов, желающих себя проявить. Лиэм преодолел все барьеры – хочется видеть больше таких достижений»
40 минут назад
Лионель Месси: «На поле я меняюсь. Могу впасть в ярость, а потом чувствую себя идиотом»
55 минут назад
Сборная Египта сыграет с Кот-д’Ивуаром в 1/4 финала Кубка Африки, Алжир – с Нигерией, Камерун – с Марокко, Мали – с Сенегалом
сегодня, 21:02
Кубок Африки. 1/8 финала. Кот-д`Ивуар разгромил Буркина-Фасо, Алжир прошел ДР Конго
сегодня, 20:56
Моуринью об увольнении Аморима из «МЮ»: «Только Рубен может проанализировать, что произошло. Я знаю причину своего ухода из «Юнайтед», но стараюсь не комментировать это»
сегодня, 20:28
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» уступил «Ноттингему», в среду «Челси» сыграет с «Фулхэмом», «Ман Сити» – с «Брайтоном»
19 минут назад
«Ювентус» разгромил «Сассуоло» – 3:0. Дэвид забил и ассистировал Миретти, у Мухаремовича автогол
37 минут назад
Все обсуждают слова Леннарта Карла из «Баварии» про «Реал». А что он сказал?
57 минут назадВидеоСпортс"
Довбик заплакал после замены из-за повреждения в матче с «Лечче», в котором забил гол. Форвард «Ромы» ранее пропустил почти два месяца из-за травмы
сегодня, 20:53
Бен-Йеддер перешел в марокканский «Видад». Контракт экс-форварда «Монако» – на полгода с возможностью продления
сегодня, 20:52
Гасперини набрал 1000 очков в Серии А за тренерскую карьеру. В трехочковую эру это удалось лишь Аллегри и Спаллетти
сегодня, 20:37
Эванс будет помощником Флетчера в матче с «Бернли». Экс-защитник ушел с поста главы отдела по арендам молодых игроков в декабре
сегодня, 20:13
Кубок Испании. 1/16 финала. «Райо Вальекано» обыграл «Гранаду»
сегодня, 19:58
Иньяки о том, что назвал отстоем матчи Суперкубка в Саудовской Аравии: «Может, слова были не самыми удачными, но я не жалею. Это проблема для всех, прежде всего для болельщиков»
сегодня, 19:23
Суперкубок Турции. «Фенербахче» прошел «Самсунспор» и сыграет с «Галатасараем» в финале
сегодня, 19:23