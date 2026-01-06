Депутат Терюшков о Fan ID: «Футбол имеет устойчивую субкультуру. Введение карты болельщика в других видах спорта на повестке не стоит»
Депутат Терюшков: введение Fan ID в других видах спорта не стоит на повестке.
Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что власти не обсуждают возможность введения Fan ID в других видах спорта помимо футбола.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах распространить Fan ID на другие виды спорта в будущем.
«Введение карты болельщика в каких-либо видах спорта, кроме футбола, имеющего устойчивую субкультуру, не стоит на повестке», – сказал Терюшков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Odds.ru
