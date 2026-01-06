Мор о Карседо в «Спартаке»: «У него нет большого опыта работы главным тренером. Я за то, чтобы команду возглавлял российский специалист»
Мор о Карседо в «Спартаке»: у него нет большого опыта работы главным тренером.
Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор оценил назначение Хуана Карседо на пост тренера красно‑белых.
Ранее испанец возглавлял кипрский «Пафос» и «Сарагосу».
«Я не могу сказать, что я в восторге, потому что у Карседо большого опыта работы главным тренером нет. Я за то, чтобы «Спартак» возглавлял российский специалист. Это очень важно, чтобы для российского тренера это был пик карьеры. Потому что если наш специалист будет в «Спартаке», то он будет полностью выкладываться», — сказал Мор.
