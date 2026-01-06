«Бавария» хочет продлить контракт с Кейном до 2028 года или 2029-го, Харри тоже готов. Первые переговоры уже состоялись (Флориан Плеттенберг)
«Бавария» намерена продлить контракт с Кейном.
«Бавария» хочет продлить контракт с Харри Кейном.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, соглашение может быть продлено до 2028 или до 2029 года, первые переговоры между клубом и игроком уже состоялись. Сам Кейн также заинтересован в продлении контракта, и переговорный процесс может продвигаться быстро.
Отмечается, что, несмотря на заинтересованность в продлении рассчитанного до лета 2027 года контракта с 32-летним Кейном, директора «Баварии» Кристоф Фройнд и Макс Эберль продолжат изучать варианты усиления атаки на случай ухода англичанина.
В 15 матчах нынешнего сезона Бундеслиги Кейн отметился 19 голами и 3 ассистами. Подробную статистику лучшего бомбардира чемпионата Германии можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
