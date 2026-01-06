Невилл об отставке Аморима: «Удивлен, что «МЮ» сделал это сейчас – думал, они продержатся еще пару недель. Увольнение тренера вредит всем, особенно посреди сезона»
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл признался, что его удивила отставка Рубена Аморима.
«МЮ» объявил об увольнении главного тренера в понедельник. Команда занимает 6-е место в таблице АПЛ, набрав 31 очко в 20 турах.
«Увольнение тренера на любом уровне вредит всем. Это значит, что что-то не сработало, что процесс принятия решений не был успешным на протяжении всего времени. Особенно когда вы увольняете тренера посреди сезона, найти ему адекватную замену очень сложно.
Удивительно, что это произошло сегодня. Я не удивлен, что это случилось. Я не думал, что это произойдет так быстро. Я думал, что они продержатся еще пару недель.
Очевидно, это стало настолько сложной внутренней задачей, что они решили сделать это как можно быстрее. Для меня эта новость стала шоком», – сказал Невилл.