Невилл об отставке Аморима: «Удивлен, что «МЮ» сделал это сейчас – думал, они продержатся еще пару недель. Увольнение тренера вредит всем, особенно посреди сезона»

Гари Невилл, удивлен, что «МЮ» уволил Аморима сейчас.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед » Гари Невилл признался, что его удивила отставка Рубена Аморима .

«МЮ» объявил об увольнении главного тренера в понедельник. Команда занимает 6-е место в таблице АПЛ , набрав 31 очко в 20 турах.

«Увольнение тренера на любом уровне вредит всем. Это значит, что что-то не сработало, что процесс принятия решений не был успешным на протяжении всего времени. Особенно когда вы увольняете тренера посреди сезона, найти ему адекватную замену очень сложно.

Удивительно, что это произошло сегодня. Я не удивлен, что это случилось. Я не думал, что это произойдет так быстро. Я думал, что они продержатся еще пару недель.

Очевидно, это стало настолько сложной внутренней задачей, что они решили сделать это как можно быстрее. Для меня эта новость стала шоком», – сказал Невилл.