  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Невилл об отставке Аморима: «Удивлен, что «МЮ» сделал это сейчас – думал, они продержатся еще пару недель. Увольнение тренера вредит всем, особенно посреди сезона»
32

Невилл об отставке Аморима: «Удивлен, что «МЮ» сделал это сейчас – думал, они продержатся еще пару недель. Увольнение тренера вредит всем, особенно посреди сезона»

Гари Невилл, удивлен, что «МЮ» уволил Аморима сейчас.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл признался, что его удивила отставка Рубена Аморима.

«МЮ» объявил об увольнении главного тренера в понедельник. Команда занимает 6-е место в таблице АПЛ, набрав 31 очко в 20 турах.

«Увольнение тренера на любом уровне вредит всем. Это значит, что что-то не сработало, что процесс принятия решений не был успешным на протяжении всего времени. Особенно когда вы увольняете тренера посреди сезона, найти ему адекватную замену очень сложно.

Удивительно, что это произошло сегодня. Я не удивлен, что это случилось. Я не думал, что это произойдет так быстро. Я думал, что они продержатся еще пару недель.

Очевидно, это стало настолько сложной внутренней задачей, что они решили сделать это как можно быстрее. Для меня эта новость стала шоком», – сказал Невилл.

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?26394 голоса
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
logoГари Невилл
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Ромеро о результатах «Тоттенхэма»: «В такие моменты должны выступать другие люди, но этого не происходит. И так уже несколько лет. Они появляются, когда все хорошо, чтобы наговорить лжи»
56 минут назад
Семеньо забил победный гол «Тоттенхэму» на 95-й минуте – Ираола назвал это «сказочным финалом». Вингер «Борнмута» близок к переходу в «Ман Сити»
сегодня, 01:30
Директор «Крузейро» о Жерсоне: «Очень сложные переговоры с «Зенитом» со множеством деталей. Будем работать, но не можем гарантировать результат»
сегодня, 00:34
Франк о стаканчике с эмблемой «Арсенала»: «Неужели кто-то думает, что я специально его взял? Это было бы крайне глупо. Печально, что в мире футбола вы вынуждены задавать мне такие вопросы»
вчера, 23:05
Флетчер про 2:2 с «Бернли»: «Я разочарован, «МЮ» сделал более чем достаточно для победы»
вчера, 22:54
Гвардиола об 1:1 с «Брайтоном»: «Я очень доволен тем, как играл «Ман Сити». Мы упустили много моментов. Иногда мы забиваем, иногда нет, вот и все»
вчера, 22:48
Тренер «Челси» Макфарлейн о красной: «Кукурелья справился бы в 9 из 10 случаев. Проблема не в дисциплине или культуре, парни сильно хотят победить и позволяют эмоциям выйти из-под контроля»
вчера, 22:41
«Ньюкасл» победил «Лидс» (4:3), отыгравшись на 91-й и забив 4-й мяч на 102-й. Это самый поздний победный гол в АПЛ за время сбора статистики
вчера, 22:35
Франк пил из стаканчика с эмблемой «Арсенала» перед проигранным матчем с «Борнмутом». У «Тоттенхэма» 1 победа в 6 последних играх и 14-е место в АПЛ
вчера, 22:25Фото
Месси об обращениях к психологу: «В «Барсе» был период, когда я делал это, но потом перестал. Я склонен держать все в себе, справляться со своими проблемами в одиночку»
вчера, 22:18
Ко всем новостям
Последние новости
Оливер Гласнер: «Гехи остается в «Кристал Пэлас», думаю. Но если скажет: «Я хочу уйти», и за него заплатят огромные деньги, то любой футболист уйдет, если играешь за такой клуб, как «Пэлас»
11 минут назад
Егор Титов: «Дивеев – системообразующий игрок. Не только ЦСКА, но и сборной. Удивительно взять иностранца на замену, который играл мало»
30 минут назад
Ломаевым интересуются клубы из Саудовской Аравии, Греции, Кипра и Болгарии (Sport24)
43 минуты назад
Дмитрий Парфенов: «Не уверен, что Карседо пришел с намерением играть в спартаковский футбол. Не думаю, что был разговор: все равно, как закончится чемпионат. Никто этого не поймет»
сегодня, 01:15
Флетчер будет руководить «МЮ» в матче Кубка Англии против «Брайтона»
сегодня, 01:02
«Россия теряет выдающегося специалиста из-за того, что Радимов не хочет тренировать. Он топ во всех планах, шикарнейший тренер». Гасилин о Владиславе
сегодня, 00:47
«Брентфорд» идет 5-м в таблице АПЛ после 4 побед в 5 матчах. Эндрюс проводит первый сезон в качестве главного тренера
сегодня, 00:22
Киву о 2:0 с «Пармой»: «В Серии А не бывает легко, соперники могут создать трудности. «Интер» сыграл зрело – нужно всегда быть сосредоточенным, иначе рискуешь»
вчера, 22:59
Доку о трех ничьих «Сити» подряд: «Это очень расстраивает. Дело не в сопернике, а только в нас. Мы могли забить больше, но сами создали себе проблемы»
вчера, 22:46
Игор Тиаго забил 16-й гол в сезоне АПЛ. Это рекорд среди бразильцев – форвард «Брентфорда» обошел Фирмино, Мартинелли и Кунью
вчера, 22:40