🎥 Огненные 27 минут между «Челси» и «Борнмутом». Привоз вратаря, спорный пенальти и четыре гола

Последний матч в 2025-м «Челси» провел с «Борнмутом» дома, гости открыли счет уже на 5-й минуте встречи.

Дэвид Брукс головой с нескольких метров пробил точно в Роберта Санчеса, вратарь не смог взять мяч под контроль, а игрок «Борнмута» отлично сыграл на добивании. Алехандро Гарначо своему голкиперу не помог совершенно.

Споры в соцсетях вызвал одиннадцатиметровый, назначенный на 15-й минуте после фола Антуана Семеньо на Эстевао.

Пенальти реализовал Коул Палмер, а вскоре Энцо Фернандес красиво вывел своих вперед после передачи Алехандро Гарначо.

Аргентинцы отмечали друг на друге.

Радость лондонцев закончилась на 27-й минуте – Джастин Клюйверт сравнял счет.

Сделав все дела за первые 27 минут встречи, соперники ушли на перерыв при счете 2:2.