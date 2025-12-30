Хакими сыграл впервые после травмы из-за фола Диаса. Не провел в лазарете и двух месяцев
В матче четвертого тура лигового этапа ЛЧ между «ПСЖ» и «Баварией» Луис Диас за тайм оформил дубль и схватил удаление – за фол на Ашрафе Хакими, который не смог продолжить встречу. Позже у марокканца диагностировали разрыв синдесмоза
Матч прошел 4 ноября, Диасу дали трехматчевый бан, после апелляции «Баварии» наказание урезали до двух игр. А Хакими не пробыл в лазарете и двух месяцев –29 декабря он вышел на поле впервые после травмы.
Ашраф вернулся в строй вовремя: он поможет своей сборной на домашнем Кубке Африканских наций. Защитник появился на поле на 64-й минуте матча Замбии и Марокко в третьем туре группового этапа, команда Хакими одержала победу со счетом 3:0.
Звезда «ПСЖ» поделился эмоциями от возвращения: «Скучал по этому чувству. Вперед в следующий раунд».
Самый счастливый человек в Марокко.
Ура.