  • Доку после 0:3 от «Реала»: «Было бы безумием сказать, что у «Ман Сити» нет шансов. Почему бы и нам не забить три гола?»
Доку после 0:3 от «Реала»: «Было бы безумием сказать, что у «Ман Сити» нет шансов. Почему бы и нам не забить три гола?»

Доку верит, что «Ман Сити» отыграется в противостоянии с «Реалом».

Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку верит, что «горожане» отыграются в противостоянии с «Реалом».

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский клуб проиграл в Мадриде со счетом 0:3.

«Было бы безумием, если бы я сказал, что у нас нет шансов. Конечно, у них очень сильная команда, но мы знаем, что они забили нам три гола, так почему мы не можем?

На «Этихаде» нужно, чтобы наши болельщики оказывали на них давление. В футболе возможно все, поэтому мы все еще верим», – сказал Доку.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
справедливости ради ставка на проходы доку первые 15 мин работала, были опасные прострелы. скорее только это и работало у сити.
спасибо центральным защам, подчищали.
реал на это отреагировал стягиванием феде и питарча, что знатно снизило кпд доку.
поэтому по сути, доку поставленную задачу выполнял.
в рамках своих возможностей.
Вся проблема в том, что кроме этих походов и не было другого плана.
Вся проблема в том, что эти проходы все однообразные, прострелы безадресные. Второго Рахима Стерлинга, которого из такого же бестолкового бегунка со стартовой скоростью, Пеп сделал игроком решающим матчи, из него не получается пока.
Верить - дело хорошее. Камбэк возможен всегда, особенно на домашнем стадионе.
С другой стороны, Арбелоа в минувшем матче здорово себя показал, прочитал замысел Пепа на игру и весьма неплохо его заблокировал. Что ему мешает сделать это ещё раз? И, в конце концов, Мадрид тоже будет стараться забивать свои шансы. Они непременно будут - того ресурса, когда Сити однажды вжимал Мадрид в штрафную почти весь матч и заставлял терпеть, у горожан сейчас нет.
Все зависит от того, какую тактику выберет Мадрид, если начнут парковаться и удерживать счёт первого матча, это может сыграть злую шутку.
Подобное уже случалось с Мадридом в матче с Челси в сезоне 22 года
А сам Доку когда последний раз гол забивал? В ноябре за сборную?))
А зачем ему забивать, он лучший дриблер мира, а прострелы какие в штрафной, загляденье. Футбол что разве в забитии голов заключается?
лучший кто? ты болен чтоли?
Сомнительно, но окей
проблема не в том чтобы забить три гола. А в том, чтобы при этом не пропустить
Сити вполне может забить три гола)), но вот не пропустить гол, не способен
вполне возможно если пеп не будет вмешиваться)))
Нужно еще не пропустить)
Рассуждает как будто Реал в ответном матче не сможет забить ещё.
Почему бы Доку не забить три гола за сезон, или у него закончился лимит забитых после шедевра с Ливерпулем?
Материалы по теме
Арбелоа про 3:0 с «Сити»: «Мы – «Реал». Мы способны на что угодно и никому не уступаем. Я говорил, что мы будем смотреть «Сити» в глаза, и мы это сделали»
12 марта, 20:41
Анри об игре Вальверде против «Сити»: «Он был Тюрамом, Бергкампом, Макелеле. Федерико всегда сияет. Он играл защитника, опорника, «десятку» – осталось только выйти на позиции вратаря»
12 марта, 20:03
Игроки «Ман Сити» молчали в раздевалке после 0:3 от «Реала» и «не могли заставить себя принять душ» (Daily Mail)
12 марта, 19:10
Рекомендуем
Главные новости
«Реал» – «Эльче». 3:0 – Хейсен довел счет до разгромного. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Талалаев удален за «препятствование возобновлению игры», Челестини – за вход в техническую зону «Балтики» «в конфликтной манере». Тренеры получили по красной после стычки
9 минут назад
У Миранчука 3 гола в 2 последних матчах. Хавбек «Атланты» забил «Филадельфии»
25 минут назад
У Вальверде 5 голов в 3 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Эльче»
34 минуты назад
Хенесс после 1:1 с «Байером»: «Худшая работа судей, которую я когда-либо видел в Бундеслиге»
43 минуты назад
«Сити» после ошибки Доннаруммы на угловом пропустил от «Вест Хэма». Вратарь не дотянулся до мяча – Мавропанос пробил головой
43 минуты назад
Акинфеев о ЦСКА: «Четыре поражения подряд – это из рук вон плохо, в раздевалке состоялся серьезный разговор. Мы понимаем ваше негодование, даже приму любое оскорбление»
52 минуты назадВидео
Глава пресс-службы «Балтики» о стычке с участием Талалаева в матче с ЦСКА: «Не тренер стал первопричиной конфликта»
53 минуты назад
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити». 1:1 – Мавропанос и Силва забили по голу. Онлайн-трансляция
58 минут назадLive
Лапочкин о возможном бане Талалаева на месяц, как было у Станковича, за стычку в матче с ЦСКА: «Навряд ли. Длительные дисквалификации в России дают редко»
сегодня, 20:35
Ко всем новостям
Последние новости
Артета про гол 16-летнего Доумана «Эвертону»: «Это было волшебно. Макс не чувствует давления – и это самое лучшее. Уверен, что люди будут вспоминать это еще много лет»
5 минут назад
МЛС. «Атланта» Миранчука победила «Филадельфию», «Интер Майами» Месси в гостях у «Шарлотт», «Гэлакси» Ройса сыграют с «Канзас Сити» Шапи
13 минут назад
Росеньор о том, что игроки «Челси» окружили судью перед матчем с «Ньюкаслом»: «Они собрались проявить уважения мячу и показать единство. Если бы Тирни сосредоточился на работе, у нас был бы пенальти»
26 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» без Роналду разгромил «Аль-Халиджу», «Аль-Хилаль» Бензема обыграл «Аль-Фатех» на выезде
39 минут назад
«Удинезе» – «Ювентус». 0:1 – Бога открыл счет. Онлайн-трансляция
сегодня, 20:29Live
Симеоне об 1:0 с «Хетафе»: «Доволен отличной игрой «Атлетико», особенно в 1-м тайме. Мы могли заканчивать его с большим преимуществом в счете»
сегодня, 20:14
Гол Сафронова в девятку принес «Ротору» ничью с «КАМАЗом» – 1:1. Это третий матч волгоградцев подряд с таким счетом
сегодня, 20:11Видео
Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Брестом»
сегодня, 20:10Live
Шипами в голову Алексееву из владивостокского «Динамо» попал Ковалевский из «Кубани». Форвард получил прямую красную карточку
сегодня, 20:05Видео
Дьокереш забил «Эвертону» победный гол на 89-й – добил в пустые ворота после ошибки Пикфорда на выходе. У форварда «Арсенала» 11 голов в 29 матчах АПЛ
сегодня, 20:03
Рекомендуем