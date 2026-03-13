Доку после 0:3 от «Реала»: «Было бы безумием сказать, что у «Ман Сити» нет шансов. Почему бы и нам не забить три гола?»

Вингер «Манчестер Сити » Жереми Доку верит, что «горожане» отыграются в противостоянии с «Реалом ».

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский клуб проиграл в Мадриде со счетом 0:3.

«Было бы безумием, если бы я сказал, что у нас нет шансов. Конечно, у них очень сильная команда, но мы знаем, что они забили нам три гола, так почему мы не можем?

На «Этихаде» нужно, чтобы наши болельщики оказывали на них давление. В футболе возможно все, поэтому мы все еще верим», – сказал Доку.