Доку после 0:3 от «Реала»: «Было бы безумием сказать, что у «Ман Сити» нет шансов. Почему бы и нам не забить три гола?»
Доку верит, что «Ман Сити» отыграется в противостоянии с «Реалом».
Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку верит, что «горожане» отыграются в противостоянии с «Реалом».
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский клуб проиграл в Мадриде со счетом 0:3.
«Было бы безумием, если бы я сказал, что у нас нет шансов. Конечно, у них очень сильная команда, но мы знаем, что они забили нам три гола, так почему мы не можем?
На «Этихаде» нужно, чтобы наши болельщики оказывали на них давление. В футболе возможно все, поэтому мы все еще верим», – сказал Доку.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
спасибо центральным защам, подчищали.
реал на это отреагировал стягиванием феде и питарча, что знатно снизило кпд доку.
поэтому по сути, доку поставленную задачу выполнял.
в рамках своих возможностей.
С другой стороны, Арбелоа в минувшем матче здорово себя показал, прочитал замысел Пепа на игру и весьма неплохо его заблокировал. Что ему мешает сделать это ещё раз? И, в конце концов, Мадрид тоже будет стараться забивать свои шансы. Они непременно будут - того ресурса, когда Сити однажды вжимал Мадрид в штрафную почти весь матч и заставлял терпеть, у горожан сейчас нет.