  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  «ЦСКА уже выбыл из чемпионской гонки. Теперь задача – попасть в призовую тройку». Хомуха об армейцах
18

«ЦСКА уже выбыл из чемпионской гонки. Теперь задача – попасть в призовую тройку». Хомуха об армейцах

Экс-хавбек ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что армейцы уже выбыли из чемпионской гонки в РПЛ.

После 20 туров красно-синие занимают в таблице 4-е место.

- Что не получается у ЦСКА весной? Почему команда начала терять очки, хотя на сборах все было нормально?

– Нет баланса. Защитники много ошибаются в ключевых моментах. И это приводит к пропущенным мячам. Будут другие результаты, когда команда наладит игру в обороне. А с атакой все в порядке. 

Что касается сборов, то не стоит на них смотреть. Неофициальные матчи значительно отличаются от официальных. В весенней части всего двенадцать игр, и идет окончательное распределение мест. Сам формат турнира таков, что весенний отрезок чемпионата намного сложнее.

- Вам не кажется, что Челестини пока не удалось интегрировать в состав новичков – Рейса и Баринова, а это два важных футболиста для оборонительной структуры? Отсюда и проблемы в обороне.

– Лусиано тоже не забивает. Поэтому можно говорить про всех. У новичков еще проходит период адаптации.

- Что делать армейцам, чтобы не растерять все, что они заработали до зимней паузы?

– Сейчас нужно обязательно одержать победу. Тогда в психологическом плане ситуация может перевернуться.

- Не считаете, что у ЦСКА уже нет права на осечку, если он хочет побороться за чемпионство?

– Думаю, что ЦСКА уже выбыл из чемпионской гонки. Сужу и по игре, и по очкам. Отставание от первого места довольно большое. Не ожидаю такого большого количества потерянных очков лидерами. Теперь задача армейцев попасть в призовую тройку, – сказал Хомуха.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Хомуха
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какая гонка? Возня одна… Кто меньше всех облажается.
Уровень лиги очень высокий и конкурентный. Любая команда может обыграть любую.
Не соглашусь в части того что если "любая команда может обыграть любую", то это говорит о высоком уровне лиги. Скорее это говорит об околофутбольных и околоспортивных факторах, которые могут сыграть, а могут и не сыграть (судейство, поля, скандалы и т.д.) свою роль. Не зря же говорят, что именно стабильность – признак мастерства. Мастера есть, а стабильности нет. Парадокс. И выходит так, что плотность в верхней части турнирной таблицы говорит не об уровне, а о сумятице.
После завтрашнего проигрыша Балтике - максимум за место в пятерке
Как болельщик ЦСКА хочется спросить "А ЦСКА там был? В чемпионской гонке?".
100% выбыли. Ошибки Челлистини стоили нам шансов на титул. Надеюсь он на них научится и в следующем сезоне не повторит. А то пока что по результатам у нас не прогресс, а регресс. Хотя игра красивая стала, атакующая.
или не сбежит
А какие у Челестини были серьезные ошибки, можете хотя бы пару озвучить?
В идеальных условиях можно было бы так говорить. Но как играют лидеры - можно сказать что у Локо шансов больше всех. И для ЦСКА не все потеряно. Посмотрим соскребут ли первые две команды характер с асфальта и начнут ли играть
После зимней паузы по сути начинается новый чемпионат. Футбол с явным перекосом в атаку всегда будет страдать на весенних полях, в условиях неоптимальной игровой формы, недостаточной сыгранности обновленного состава. Обильный зимний закуп может выйти боком. Теперь Челестини это знает, может что-то изменит в следующем году.
До следующей зимней паузы, для начала надо пост сохранить.
А про Кубок он забыл? Почему бы и нет?
То что выбыл - это точно,а вот то что с атакой нормально,что-то не похоже,если Глебов стал напом ,то тогда какая-то надежда есть,а Гонду,Мусаев пока не оправдывают им доверие ,особенно,Мусаев,увы,он не для ЦСКА,совершенно,не тянет парень,а Баринов,по-моему,просто пришёл на старость подработать,в официальных играх ничего не показал.Опять о чемпионстве будем только мечтать!
Достаточно глянуть на составы и сравнить с составами прошлых лет
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Олусегун о Шпилевском: «Он мог бы спокойно тренировать ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». Отличный тренер, у него могло бы получиться»
12 марта, 13:40
Матч «Зенит» – «Спартак» обслужит Карасев, на игру «Балтики» и ЦСКА назначен Левников, «Локо» и «Рубина» – Абросимов
12 марта, 08:13
Игру «Зенит» – «Спартак» прокомментируют Черданцев и Нагучев. «Матч ТВ» также покажет встречи «Балтика» – ЦСКА, «Рубин» – «Локомотив»
12 марта, 08:01
Рекомендуем
Главные новости
«Реал» – «Эльче». 3:0 – Хейсен довел счет до разгромного. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
Талалаев удален за «препятствование возобновлению игры», Челестини – за вход в техническую зону «Балтики» «в конфликтной манере». Тренеры получили по красной после стычки
17 минут назад
У Миранчука 3 гола в 2 последних матчах. Хавбек «Атланты» забил «Филадельфии»
33 минуты назад
Росеньор об игроках «Челси», окруживших судью перед матчем с «Ньюкаслом»: «Слишком много внимания к тому, что не имеет значения. Сосредоточься Тирни на работе, у нас был бы пенальти»
34 минуты назад
У Вальверде 5 голов в 3 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Эльче»
42 минуты назад
«Сити» после ошибки Доннаруммы на угловом пропустил от «Вест Хэма». Вратарь не дотянулся до мяча – Мавропанос пробил головой
51 минуту назад
Хенесс после 1:1 с «Байером»: «Худшая работа судей, которую я когда-либо видел в Бундеслиге»
51 минуту назад
Акинфеев о ЦСКА: «Четыре поражения подряд – это из рук вон плохо, в раздевалке состоялся серьезный разговор. Мы понимаем ваше негодование, даже приму любое оскорбление»
сегодня, 20:46Видео
Глава пресс-службы «Балтики» о стычке с участием Талалаева в матче с ЦСКА: «Не тренер стал первопричиной конфликта»
сегодня, 20:45
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити». 1:1 – Мавропанос и Силва забили по голу. Онлайн-трансляция
сегодня, 20:40Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» продлил контракт с Алиссоном до 2027 года. Вратарь играет за клуб с 2018-го
4 минуты назад
«Ювентус» благодаря голу Бога победил «Удинезе» – 1:0
6 минут назад
Артета про гол 16-летнего Доумана «Эвертону»: «Это было волшебно. Макс не чувствует давления – и это самое лучшее. Уверен, что люди будут вспоминать это еще много лет»
13 минут назад
МЛС. «Атланта» Миранчука победила «Филадельфию», «Интер Майами» Месси в гостях у «Шарлотт», «Гэлакси» Ройса сыграют с «Канзас Сити» Шапи
21 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» без Роналду разгромил «Аль-Халиджу», «Аль-Хилаль» Бензема обыграл «Аль-Фатех» на выезде
47 минут назад
Симеоне об 1:0 с «Хетафе»: «Доволен отличной игрой «Атлетико», особенно в 1-м тайме. Мы могли заканчивать его с большим преимуществом в счете»
сегодня, 20:14
Гол Сафронова в девятку принес «Ротору» ничью с «КАМАЗом» – 1:1. Это третий матч волгоградцев подряд с таким счетом
сегодня, 20:11Видео
Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Брестом»
сегодня, 20:10Live
Шипами в голову Алексееву из владивостокского «Динамо» попал Ковалевский из «Кубани». Форвард получил прямую красную карточку
сегодня, 20:05Видео
Дьокереш забил «Эвертону» победный гол на 89-й – добил в пустые ворота после ошибки Пикфорда на выходе. У форварда «Арсенала» 11 голов в 29 матчах АПЛ
сегодня, 20:03
Рекомендуем