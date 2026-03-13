  • Мостовой о Максименко и 10 пропущенных голах в 3 матчах: «Мог выручить максимум в двух. Что он мог сделать, когда расстреливали с 5 метров?»
Александр Мостовой поддержал вратаря «Спартака» Александра Максименко.

Голкипер пропустил 10 голов в последних 3 матчах при 18 ударах в створ ворот.

«Я помню все мячи, которые Максименко пропустил за эти три матча весной. Максимум в двух или одном он мог выручить. 

Что он мог сделать, когда [игроки] «Динамо» расстреливали его с пяти метров? А чего пять защитников стояли? Один смотрит, другой не держит, третий не подсказывает. Из этого пропущенные голы и складываются», — сказал экс-игрок «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
Проблема не том, мог или не мог он выручить. Он единственный вратарь в лиге, который вообще не выручает. В этом сезоне у Максименко не было и пары реальных спасений. У любого другого вратаря такие моменты есть хотя бы один раз за игру. В этом отличие элитного вратаря от обычного. Максименко - стал обычным вратарем, а минимум в 10 командах РПЛ элитные. Сейчас он не уровень команды с амбициями даже на топ-8, не говоря о топ-3 и, уж подавно, о борьбе за титул.
Это кто же элитные вратари из 10 разных команд?
*Элитные для российского футбола (напомню, РПЛ - элитный дивизион).
Мостовой не был вратарём, он не может оценивать вратарей!
Может! вратарь тоже футболист, просто с плохими навыками чеканки.
если пенальти, то Максименко, постоянно, прыгает в один и тот же угол.
Он вообще хоть раз пенальти отбивал?
Чего-то не вспомню такого
Не, реально на дурака, один-два из десяти отобьёт любой вратаришка, чисто математика, а он нет.
С Зенитом в первом круге как минимум
Просто зафиксируйтесь на нем при опасных моментах у ворот Спартака. Посмотрите как он передвигается по линии, как прыгает, все эти движения выдают то, что он в плохой форме и не должен играть в воротах клуба с большими (вроде как) амбициями
Приговорённый к "расстрелу" может подать прошение о помиловании.
ну по факту там максимум два защитника, а когда Литвинов выходил вообще один джику был ( тот ещё профи), остальные переделаные полузащитники. но вины Максименко, это не отменяет нужно хотя бы прыгать в сторону мяча.
Царь правильно все сказал по делу. Надо смотреть есть ли возможность отбить удар или нет а пенальти всегда лотерея.человек который считает удары в створ и отбитые а потом выводит процентовку просто идиот.
Ну ладно такое может быть в одном-двух матчах,но Максименко по статистике среди всех вратарей,по % отбитых ударов на 16 месте.то есть он худший вратарь лиги.
Просто у Сашки нет конкурента, борется сам с собой.
Экс-тренер вратарей «Спартака» Дарвин: «Плакать хочется от того, что творится в обороне, хотя Максименко и не безгрешен. От «Зенита» жду четыре-пять голов в наши ворота»
10 марта, 19:40
Черданцев призвал не винить Максименко в 2:5 от «Динамо»: «Не вижу, какие моменты он запорол. Вопросы в целом к игре команды. Почему Зобнин левый защитник?»
7 марта, 08:45
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
5 марта, 21:18
Рекомендуем
Главные новости
«Реал» – «Эльче». 3:0 – Хейсен довел счет до разгромного. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
Талалаев удален за «препятствование возобновлению игры», Челестини – за вход в техническую зону «Балтики» «в конфликтной манере». Тренеры получили по красной после стычки
18 минут назад
У Миранчука 3 гола в 2 последних матчах. Хавбек «Атланты» забил «Филадельфии»
34 минуты назад
Росеньор об игроках «Челси», окруживших судью перед матчем с «Ньюкаслом»: «Слишком много внимания к тому, что не имеет значения. Сосредоточься Тирни на работе, у нас был бы пенальти»
35 минут назад
У Вальверде 5 голов в 3 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Эльче»
43 минуты назад
«Сити» после ошибки Доннаруммы на угловом пропустил от «Вест Хэма». Вратарь не дотянулся до мяча – Мавропанос пробил головой
52 минуты назад
Хенесс после 1:1 с «Байером»: «Худшая работа судей, которую я когда-либо видел в Бундеслиге»
52 минуты назад
Акинфеев о ЦСКА: «Четыре поражения подряд – это из рук вон плохо, в раздевалке состоялся серьезный разговор. Мы понимаем ваше негодование, даже приму любое оскорбление»
сегодня, 20:46Видео
Глава пресс-службы «Балтики» о стычке с участием Талалаева в матче с ЦСКА: «Не тренер стал первопричиной конфликта»
сегодня, 20:45
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити». 1:1 – Мавропанос и Силва забили по голу. Онлайн-трансляция
сегодня, 20:40Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» продлил контракт с Алиссоном до 2027 года. Вратарь играет за клуб с 2018-го
5 минут назад
«Ювентус» благодаря голу Бога победил «Удинезе» – 1:0
7 минут назад
Артета про гол 16-летнего Доумана «Эвертону»: «Это было волшебно. Макс не чувствует давления – и это самое лучшее. Уверен, что люди будут вспоминать это еще много лет»
14 минут назад
МЛС. «Атланта» Миранчука победила «Филадельфию», «Интер Майами» Месси в гостях у «Шарлотт», «Гэлакси» Ройса сыграют с «Канзас Сити» Шапи
22 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» без Роналду разгромил «Аль-Халиджу», «Аль-Хилаль» Бензема обыграл «Аль-Фатех» на выезде
48 минут назад
Симеоне об 1:0 с «Хетафе»: «Доволен отличной игрой «Атлетико», особенно в 1-м тайме. Мы могли заканчивать его с большим преимуществом в счете»
сегодня, 20:14
Гол Сафронова в девятку принес «Ротору» ничью с «КАМАЗом» – 1:1. Это третий матч волгоградцев подряд с таким счетом
сегодня, 20:11Видео
Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Брестом»
сегодня, 20:10Live
Шипами в голову Алексееву из владивостокского «Динамо» попал Ковалевский из «Кубани». Форвард получил прямую красную карточку
сегодня, 20:05Видео
Дьокереш забил «Эвертону» победный гол на 89-й – добил в пустые ворота после ошибки Пикфорда на выходе. У форварда «Арсенала» 11 голов в 29 матчах АПЛ
сегодня, 20:03
Рекомендуем