Мостовой о Максименко и 10 пропущенных голах в 3 матчах: «Мог выручить максимум в двух. Что он мог сделать, когда расстреливали с 5 метров?»

Мостовой: что Максименко мог сделать, когда расстреливали с 5 метров?.

Александр Мостовой поддержал вратаря «Спартака» Александра Максименко .

Голкипер пропустил 10 голов в последних 3 матчах при 18 ударах в створ ворот.

«Я помню все мячи, которые Максименко пропустил за эти три матча весной. Максимум в двух или одном он мог выручить.

Что он мог сделать, когда [игроки] «Динамо» расстреливали его с пяти метров? А чего пять защитников стояли? Один смотрит, другой не держит, третий не подсказывает. Из этого пропущенные голы и складываются», — сказал экс-игрок «Спартака ».