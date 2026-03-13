  • CAS рассмотрит апелляцию Писарского на решение РФС об отстранении от футбола 8 апреля
CAS рассмотрит апелляцию Писарского на решение РФС об отстранении от футбола 8 апреля

Стало известно, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит жалобу нападающего Владимира Писарского на решение РФС об отстранении от футбола.

Слушания пройдут в Лозанне 8 апреля, сообщил юрист Антон Смирнов, представляющий интересы Писарского.

В конце января РФС оставил в силе решение о дополнительной 4-месячной дисквалификации Писарского за ставки.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Ответ Тьягомотина
Это кто?
Сычевой же.
По моему, уже больше 4 месяцев прошло. Где то, около года.
Его на 4 года дисквалифицировали, 3 года условно, а потом ещё 4 месяца накинули.Вот он эти 4 месяца хочет отсудить.
Ясно.
Надо выпускать парня, штоб ещё раз сделал ставку.👍
Писарский это Сапогов v.2.0
