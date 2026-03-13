CAS рассмотрит апелляцию Писарского на решение РФС об отстранении от футбола 8 апреля

CAS рассмотрит апелляцию Писарского на отстранение от футбола 8 апреля.

Стало известно, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит жалобу нападающего Владимира Писарского на решение РФС об отстранении от футбола.

Слушания пройдут в Лозанне 8 апреля, сообщил юрист Антон Смирнов, представляющий интересы Писарского.

В конце января РФС оставил в силе решение о дополнительной 4-месячной дисквалификации Писарского за ставки.