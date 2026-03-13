CAS рассмотрит апелляцию Писарского на решение РФС об отстранении от футбола 8 апреля
Стало известно, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит жалобу нападающего Владимира Писарского на решение РФС об отстранении от футбола.
Слушания пройдут в Лозанне 8 апреля, сообщил юрист Антон Смирнов, представляющий интересы Писарского.
В конце января РФС оставил в силе решение о дополнительной 4-месячной дисквалификации Писарского за ставки.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это кто?
Сычевой же.
По моему, уже больше 4 месяцев прошло. Где то, около года.
Его на 4 года дисквалифицировали, 3 года условно, а потом ещё 4 месяца накинули.Вот он эти 4 месяца хочет отсудить.
Ясно.
Надо выпускать парня, штоб ещё раз сделал ставку.👍
Писарский это Сапогов v.2.0
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем