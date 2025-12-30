Зачем дарить футболку фанату, когда есть хороший друг? Агерд увидел на трибунах КАН Зума и тепло его поприветствовал 🤝
Марокко продолжает уверенно идти к победе на Кубке Африканских наций. Хозяева турнира разгромили Замбию и в статусе фаворита вышли в плей-офф.
После матча Найеф Агерд подошел к трибунам, где среди обычных фанатов затисался его бывший партнер по «Вест Хэму» – Курт Зума.
31-летний француз сейчас играет в румынском ЧФР, но друзей не забывает.
Курт получил футболку на память.
А он ее просил?