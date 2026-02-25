Чемпион и лидер Серии А выбыли из ЛЧ до 1/8 финала, два других итальянских клуба — на грани вылета

Чемпион и лидер Серии А выбыли из Лиги чемпионов до стадии 1/8 финала.

«Интер », возглавляющий турнирную таблицу чемпионата Италии, проиграл «Буде-Глимт» в стыковых матчах (1:3, 1:2). «Наполи », ставший чемпионом в прошлом сезоне, вылетел из ЛЧ на общем этапе.

Два других итальянских клуба – «Ювентус » и «Аталанта » – проиграли первые стыковые матчи. На прошлой неделе туринцы уступили «Галатасараю» (2:5), а бергамаски – дортмундской «Боруссии» (0:2). Ответные матчи пройдут в среду.