Чемпион и лидер Серии А выбыли из ЛЧ до 1/8 финала, два других итальянских клуба — на грани вылета

Действующий чемпион Италии и лидер Серии А вылетели из Лиги чемпионов до стадии 1/8 финала.
«Интер», возглавляющий турнирную таблицу чемпионата Италии, проиграл «Буде-Глимт» в стыковых матчах (1:3, 1:2). «Наполи», ставший чемпионом в прошлом сезоне, вылетел из ЛЧ на общем этапе.
Два других итальянских клуба – «Ювентус» и «Аталанта» – проиграли первые стыковые матчи. На прошлой неделе туринцы уступили «Галатасараю» (2:5), а бергамаски – дортмундской «Боруссии» (0:2). Ответные матчи пройдут в среду.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Но со стороны очень смешная ситуация, как фанаты Интера ржали над Юве и проигрышу от Сарая, а в итоге сами дважды слили Буде ахахах
Жалко смотреть на это, помнится в моем детстве итальянские клубы боялись в еврокубках, чемп был конкурентный интересный, а щас…