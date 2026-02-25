  • Спортс
  • Чемпион и лидер Серии А выбыли из ЛЧ до 1/8 финала, два других итальянских клуба — на грани вылета
29

Действующий чемпион Италии и лидер Серии А вылетели из Лиги чемпионов до стадии 1/8 финала.

«Интер», возглавляющий турнирную таблицу чемпионата Италии, проиграл «Буде-Глимт» в стыковых матчах (1:3, 1:2). «Наполи», ставший чемпионом в прошлом сезоне, вылетел из ЛЧ на общем этапе.

Два других итальянских клуба – «Ювентус» и «Аталанта» – проиграли первые стыковые матчи. На прошлой неделе туринцы уступили «Галатасараю» (2:5), а бергамаски – дортмундской «Боруссии» (0:2). Ответные матчи пройдут в среду.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25973 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
29 комментариев
Сегодня прИнтер кроме навесов ничего не печатал.
Ответ TheBestCapper
Сегодня прИнтер кроме навесов ничего не печатал.
Как будто Зенит - Ростов смотрел
Ответ TheBestCapper
Сегодня прИнтер кроме навесов ничего не печатал.
Потому что играли в 2 больших форварда. Но были и другие моменты.
Понятно, потешаются над Серией А, но по сути Францию прикрывает ПСЖ, а Германию Бавария. Но целом, остались две топ-лиги, среди которых АПЛ с отрывом лидирует
Ответ selso99
Понятно, потешаются над Серией А, но по сути Францию прикрывает ПСЖ, а Германию Бавария. Но целом, остались две топ-лиги, среди которых АПЛ с отрывом лидирует
Итальянская лига - слабейшая из топ-5, итальянская сборная - слабейшая из топ-10. Что здесь потешаться-то? Просто, итальянский футбол - в глубоком упадке, нет ни тренеров, ни игроков. Кстати, норвежский футбол, как раз, на подъёме...
Ответ selso99
Понятно, потешаются над Серией А, но по сути Францию прикрывает ПСЖ, а Германию Бавария. Но целом, остались две топ-лиги, среди которых АПЛ с отрывом лидирует
Испания тоже не радует. Понятно, что подсушивают Реалу, понятно, что есть Барса. Но на этом, по сути, всё. Все эти Бетисы, Севильи и Вильяреалы откровенно неконкурентоспособны в Европе
Каких-то симпатий больших к одним или другим нет
Но со стороны очень смешная ситуация, как фанаты Интера ржали над Юве и проигрышу от Сарая, а в итоге сами дважды слили Буде ахахах
Нельзя было отдавать Интер для не умных экспериментов Киву. После Индзаги это клоунада. И ненадо приводить мне таблицу серии А
Киву это не про футбол уровня ЛЧ
СериАл днище) ток на внутренней кухне могут иногда там несколько интересных матчей в год выдать, и то не всегда.
Жалко смотреть на это, помнится в моем детстве итальянские клубы боялись в еврокубках, чемп был конкурентный интересный, а щас…
Так Ювентус и Аталанта в этом сезоне с проблемами и сменой тренеров. А Интер уже практически чемпион и отрыв в 10 очков. Но есть одна проблема, обслуживают их матчи Лч не итальянские судьи)
Это всё, что нужно знать об итальянском футболе сейчас
А разве не Наполи действующий чемпион?
Ответ Абдулов Алексей
А разве не Наполи действующий чемпион?
Как там Наполи-то в Еврокубках?
Ответ Абдулов Алексей
А разве не Наполи действующий чемпион?
тут про наполи и говорится, что вылетелИ чемпион - наполи , и лидер серии а - интер
