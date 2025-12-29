🎥 Аршавин спел для фанатов «Арсенала» у «Эмирейтс». Пожелал «канонирам» титул
Андрей Аршавин продолжает колесить по футбольным городам вместе с Fonbet. Экс-игрок вернулся в Лондон, его путь, конечно, пролег через «Эмирейтс» – Аршавин посетил встречу «Арсенала» и «Брайтона».
У стадиона «канониров» легенда в песне обратился к поклонникам «Арсенала» – исполнил знаменитое We Wish You a Merry Christmas, пожелав болельщикам счастливых праздников и победы в АПЛ.
Видео разлетелось по англоязычным сообществам болельщиков «Арсенала» в соцсетях, поклонники «канониров» называют Аршавина «легендой, которую улицы никогда» не забудут. Кому-то даже посчастливилось сделать фото с Андреем.
После такого пожелания обязаны брать титул.