😮 Терри продает два самых важных комплекта формы в своей карьере – все радо благотворительности

В Британии пишут, что Джон Терри выставил на продажу несколько значимых для своей футбольной карьеры вещей.

Англичанин собирает деньги для собственного благотворительного фонда, специализирующегося на поддержке организаций и общественных групп по всей Великобритании, которые занимаются помощью детям.

Уточняется, что Терри выставил на продажу комплект формы «Челси», в котором он был во время финала Лигу чемпионов в 2012 году. Джон не сыграл в матче, но переоделся игровую форму к моменту церемонии вручения трофея.

Также Терри продает комплект формы, в котором он играл в финале ЛЧ-07/08.

Кто купит?