Экс-психолог академии «Зенита», от услуг которой отказался Аршавин: «Андрей Сергеевич поинтересовался: «Сколько лет работаете?». Ответила: «Десятый год». Он: «Это будет последний»

Бывший психолог академии «Зенита» рассказала высказалась об уходе из клуба.

Ирина Рюхина, бывший психолог академии «Зенита », дала комментарий относительно завершения работы в клубе.

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ранее рассказал, что отказался от психолога: «В футболе главный авторитет и психолог – это тренер, как в школе – учитель» .

– Аршавин лично решил не продлевать ваш контракт с академией. Как он сообщил о расходе?

– Я спокойно работала в «Зените» – пока в один день на тренерском совете не представили Аршавина в качестве нового руководителя. С тех пор у нас было четыре встречи. Сначала Аршавин спросил у меня, смотрела ли я какой-то из последних на тот момент эфиров «Коммент. Шоу». Впервые слышала о таком, поэтому ответила отрицательно.

На второй встрече Андрей Сергеевич поинтересовался: «Сколько лет, Ирина Сергеевна, вы работаете в академии?» Ничего не скрывая, ответила: «Идет десятый год». Он тут же ответил: «Это будет последний».

– Пошутил?

– Получается, нет. Через год из академии я ушла.

– О чем еще разговаривали?

– Однажды просила Андрея Сергеевича пройти психологическое тестирование Neurotracker – чтобы он показал воспитанникам эталон.

Так и вышло: Аршавин продемонстрировал хороший результат.

Наконец, на четвертой встрече Андрей Сергеевич сообщил мне, что у меня истекает контракт, и его не продлят.

– Вы подозревали, что те слова Аршавина про ваш скорый уход – не шутка?

– Я ничего не чувствовала. Работала и работала. Я спортсменка – до работы психолога профессионально играла в баскетбол. Мой тренер всегда говорил: решение руководства и тренера не обсуждается. Если люди не заинтересованы – это их дело.

– Вы провели в «Зените» 10 лет. Разве расставаться было не обидно?

– Аршавин сказал про мой последний год со смехом. Я поддержала эмоциональный тон, улыбнулась, – сказала Ирина Рюхина.