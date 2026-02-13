Экс-психолог академии «Зенита», от услуг которой отказался Аршавин: «Андрей Сергеевич поинтересовался: «Сколько лет работаете?». Ответила: «Десятый год». Он: «Это будет последний»
Ирина Рюхина, бывший психолог академии «Зенита», дала комментарий относительно завершения работы в клубе.
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ранее рассказал, что отказался от психолога: «В футболе главный авторитет и психолог – это тренер, как в школе – учитель».
– Аршавин лично решил не продлевать ваш контракт с академией. Как он сообщил о расходе?
– Я спокойно работала в «Зените» – пока в один день на тренерском совете не представили Аршавина в качестве нового руководителя. С тех пор у нас было четыре встречи. Сначала Аршавин спросил у меня, смотрела ли я какой-то из последних на тот момент эфиров «Коммент. Шоу». Впервые слышала о таком, поэтому ответила отрицательно.
На второй встрече Андрей Сергеевич поинтересовался: «Сколько лет, Ирина Сергеевна, вы работаете в академии?» Ничего не скрывая, ответила: «Идет десятый год». Он тут же ответил: «Это будет последний».
– Пошутил?
– Получается, нет. Через год из академии я ушла.
– О чем еще разговаривали?
– Однажды просила Андрея Сергеевича пройти психологическое тестирование Neurotracker – чтобы он показал воспитанникам эталон.
Так и вышло: Аршавин продемонстрировал хороший результат.
Наконец, на четвертой встрече Андрей Сергеевич сообщил мне, что у меня истекает контракт, и его не продлят.
– Вы подозревали, что те слова Аршавина про ваш скорый уход – не шутка?
– Я ничего не чувствовала. Работала и работала. Я спортсменка – до работы психолога профессионально играла в баскетбол. Мой тренер всегда говорил: решение руководства и тренера не обсуждается. Если люди не заинтересованы – это их дело.
– Вы провели в «Зените» 10 лет. Разве расставаться было не обидно?
– Аршавин сказал про мой последний год со смехом. Я поддержала эмоциональный тон, улыбнулась, – сказала Ирина Рюхина.
Руководитель отказался продлять контракт со социалистом, который ему не нужен. Такое каждый день происходит.
я хз насчёт квалификации этого специалиста, но сама должно такая необходима в спортивных учреждениях высших достижений. можно было какую-то проверку устроить на стороне, чтобы удостовериться в квалификации, но просто уволить потому что "а нафиг оно надо" это глупо
вообще при всём уважении к Шаве, но он уже сколько лет в структуре Зенита и я до сих пор не понимаю чем именно он занимается и какие конкретно у него достижения. скорее к нему вопросы возникают нафиг он нужен. ну или поставьте его послом доброй воли и тогда вопросов нет - просто говорящая голова за былые заслуги