  • Экс-психолог академии «Зенита», от услуг которой отказался Аршавин: «Андрей Сергеевич поинтересовался: «Сколько лет работаете?». Ответила: «Десятый год». Он: «Это будет последний»
Экс-психолог академии «Зенита», от услуг которой отказался Аршавин: «Андрей Сергеевич поинтересовался: «Сколько лет работаете?». Ответила: «Десятый год». Он: «Это будет последний»

Бывший психолог академии «Зенита» рассказала высказалась об уходе из клуба.

Ирина Рюхина, бывший психолог академии «Зенита», дала комментарий относительно завершения работы в клубе.

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ранее рассказал, что отказался от психолога: «В футболе главный авторитет и психолог – это тренер, как в школе – учитель».

– Аршавин лично решил не продлевать ваш контракт с академией. Как он сообщил о расходе?

– Я спокойно работала в «Зените» – пока в один день на тренерском совете не представили Аршавина в качестве нового руководителя. С тех пор у нас было четыре встречи. Сначала Аршавин спросил у меня, смотрела ли я какой-то из последних на тот момент эфиров «Коммент. Шоу». Впервые слышала о таком, поэтому ответила отрицательно.

На второй встрече Андрей Сергеевич поинтересовался: «Сколько лет, Ирина Сергеевна, вы работаете в академии?» Ничего не скрывая, ответила: «Идет десятый год». Он тут же ответил: «Это будет последний».

– Пошутил?

– Получается, нет. Через год из академии я ушла.

– О чем еще разговаривали?

– Однажды просила Андрея Сергеевича пройти психологическое тестирование Neurotracker – чтобы он показал воспитанникам эталон.

Так и вышло: Аршавин продемонстрировал хороший результат.

Наконец, на четвертой встрече Андрей Сергеевич сообщил мне, что у меня истекает контракт, и его не продлят.

– Вы подозревали, что те слова Аршавина про ваш скорый уход – не шутка?

– Я ничего не чувствовала. Работала и работала. Я спортсменка – до работы психолога профессионально играла в баскетбол. Мой тренер всегда говорил: решение руководства и тренера не обсуждается. Если люди не заинтересованы – это их дело.

– Вы провели в «Зените» 10 лет. Разве расставаться было не обидно?

– Аршавин сказал про мой последний год со смехом. Я поддержала эмоциональный тон, улыбнулась, – сказала Ирина Рюхина.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoАндрей Аршавин
logoпремьер-лига Россия
психология
logoЗдоровье
logoЗенит
детский футбол
Я не понимаю, а к чему эта новость?
Руководитель отказался продлять контракт со социалистом, который ему не нужен. Такое каждый день происходит.
Ответ Momos
Я не понимаю, а к чему эта новость? Руководитель отказался продлять контракт со социалистом, который ему не нужен. Такое каждый день происходит.
Конфликт, драма, просмотры. Все как обычно.
Ответ Momos
Я не понимаю, а к чему эта новость? Руководитель отказался продлять контракт со социалистом, который ему не нужен. Такое каждый день происходит.
Новость сама по себе интересная и информативная. Вы подаете это так, что Аршавин не продлил специалиста и взял другого. А здесь в корне иной подход. Плюс каждый сам оценит человеческие качества Аршавина. Лично для меня сюрпризом стало что психолог работает так долго. Ну и недавний случай с Араухо( а сколько ещё скрывается!) показывает что психолог может понадобиться любому и в любой момент.
у Шавы судя по всему очень устойчивая психика, он такой прям на лайте чувак и ничто его особо не трогает. но большинство людей другие, импульсивные, сложные и им нужна помощь

я хз насчёт квалификации этого специалиста, но сама должно такая необходима в спортивных учреждениях высших достижений. можно было какую-то проверку устроить на стороне, чтобы удостовериться в квалификации, но просто уволить потому что "а нафиг оно надо" это глупо

вообще при всём уважении к Шаве, но он уже сколько лет в структуре Зенита и я до сих пор не понимаю чем именно он занимается и какие конкретно у него достижения. скорее к нему вопросы возникают нафиг он нужен. ну или поставьте его послом доброй воли и тогда вопросов нет - просто говорящая голова за былые заслуги
Ответ zer
у Шавы судя по всему очень устойчивая психика, он такой прям на лайте чувак и ничто его особо не трогает. но большинство людей другие, импульсивные, сложные и им нужна помощь я хз насчёт квалификации этого специалиста, но сама должно такая необходима в спортивных учреждениях высших достижений. можно было какую-то проверку устроить на стороне, чтобы удостовериться в квалификации, но просто уволить потому что "а нафиг оно надо" это глупо вообще при всём уважении к Шаве, но он уже сколько лет в структуре Зенита и я до сих пор не понимаю чем именно он занимается и какие конкретно у него достижения. скорее к нему вопросы возникают нафиг он нужен. ну или поставьте его послом доброй воли и тогда вопросов нет - просто говорящая голова за былые заслуги
и я до сих пор не понимаю чем именно он занимается и какие конкретно у него достижения. скорее к нему вопросы возникают нафиг он нужен // у меня такие же мысли
Ответ zer
у Шавы судя по всему очень устойчивая психика, он такой прям на лайте чувак и ничто его особо не трогает. но большинство людей другие, импульсивные, сложные и им нужна помощь я хз насчёт квалификации этого специалиста, но сама должно такая необходима в спортивных учреждениях высших достижений. можно было какую-то проверку устроить на стороне, чтобы удостовериться в квалификации, но просто уволить потому что "а нафиг оно надо" это глупо вообще при всём уважении к Шаве, но он уже сколько лет в структуре Зенита и я до сих пор не понимаю чем именно он занимается и какие конкретно у него достижения. скорее к нему вопросы возникают нафиг он нужен. ну или поставьте его послом доброй воли и тогда вопросов нет - просто говорящая голова за былые заслуги
У Шавы лицо не обезображенное интеллектом.
КШ не смотрела, понятно почему уволили
Ответ vaniaEee
КШ не смотрела, понятно почему уволили
Так наоборот не должны были) либо кикнули еще быстрее
Ответ vaniaEee
КШ не смотрела, понятно почему уволили
Её не уволили - контракт не продлили, я так понял. Целая драма развернулась, с Шавой-тираном. А с ней просто не продлили контракт, что является нормально практикой, другой какой-то вектор выбран был.
Тренер не должен быть психологом для истеричных богатых паспортистка и легионеров, а с детьми кто работает психологически? Тренер у которого мат перемат? По факту психологов нет конечно и в университете где я преподаю, в итоге самые успешные преподаватели не самые знающие и талантливые а те у кого от природы талант психолога, работа с коллективом всегда требует понимания психологии и создавать психологический комфорт, разрядку или наоборот дисциплину не каждый тренер умеет, их дело учить пинать мяч. А у нас психологи это Карпин со своим было харизма ёпта и Черчесов пошли в душ я шею сломаю
Ответ Руслан Хайбулов_1116485093
Тренер не должен быть психологом для истеричных богатых паспортистка и легионеров, а с детьми кто работает психологически? Тренер у которого мат перемат? По факту психологов нет конечно и в университете где я преподаю, в итоге самые успешные преподаватели не самые знающие и талантливые а те у кого от природы талант психолога, работа с коллективом всегда требует понимания психологии и создавать психологический комфорт, разрядку или наоборот дисциплину не каждый тренер умеет, их дело учить пинать мяч. А у нас психологи это Карпин со своим было харизма ёпта и Черчесов пошли в душ я шею сломаю
И Аршавин с нетленным «ваши ожидания - ваши проблемы»
Ответ ХавиГави_Паратрупер
И Аршавин с нетленным «ваши ожидания - ваши проблемы»
Ну он это наглому депутату заявил) все таки не нам))) будем честными тот единорос его провоцировал намерено))
Походу, Аршавин очень чуткий руководитель и замечательный мотиватор. От бухгалтера тоже, думаю, сможет отказаться. Че там, цифрочки столбиком считать. Любой тренер справится
Ответ Ржевский
Походу, Аршавин очень чуткий руководитель и замечательный мотиватор. От бухгалтера тоже, думаю, сможет отказаться. Че там, цифрочки столбиком считать. Любой тренер справится
Тренер же он и бухгалтер тоже, может посчитать сколько детей, сколько надо на новые мячи.
Ответ Marcus-light
Тренер же он и бухгалтер тоже, может посчитать сколько детей, сколько надо на новые мячи.
и один свисток
Она просто выше его, вот и уволил)))
Надо было сказать, што фанатеет от "Это футбол, брат" и Аршавин продлил бы контракт ещё на 10 лет.
Ответ Антон Фалафель
Надо было сказать, што фанатеет от "Это футбол, брат" и Аршавин продлил бы контракт ещё на 10 лет.
Ну да или сказать вы мой кумир Барселона лишилась требование подписав вас и всё
Странная позиция Аршавина: на государственном уровне психолог обязателен и в детских садах и в школах и от него там есть большая польза с учетом формирования детской психики. Далеко не каждый готов с каким-то вопросом подойти к тренеру, тем более в академии.
Ответ bilyash63
Странная позиция Аршавина: на государственном уровне психолог обязателен и в детских садах и в школах и от него там есть большая польза с учетом формирования детской психики. Далеко не каждый готов с каким-то вопросом подойти к тренеру, тем более в академии.
Может быть в начальной школе польза и есть, но в старшей школе я её не вижу. Психологи, в основном, занимаются написанием разных отчётов и помогают учителям в проведении мероприятий. Да, у них есть человек 5 постоянных "клиентов", но не более того
Ответ bilyash63
Странная позиция Аршавина: на государственном уровне психолог обязателен и в детских садах и в школах и от него там есть большая польза с учетом формирования детской психики. Далеко не каждый готов с каким-то вопросом подойти к тренеру, тем более в академии.
Никакой пользы от психологов в школе нет. Во-первых, какой психолог пойдет на зп 25 000? Думаешь, там супер специалисты в очередь выстраиваются чтобы в школе сидеть? Во-вторых, все они под директорами школ и как правило не отсвечивают. Если кто-то кого-то буллит и директор заметает это под ковер - психолог не полезет на рожон. А если наоборот надо кого-то затравить - психолог всегда поможет. Потому что все это одна шайка: обиженных жизнью нищих людей, волею судьбы наделенных властью и прикрывающих свои задницы. Лучший вариант, если там будет просто тетка с базовыми представлениями о психологии, которую муж обеспечивает и она там просто тусуется, чтобы дома не сидеть, тогда от нее хотя бы вреда не будет и она может с кем-то из детей просто душевно пообщается. Вот это лучшее, что там может быть.
Не уволил. Дал доработать контракт.
чипсоид власть почувствовал
