Воробьев об интересе из Европы: «Позвонил знакомый по поводу «Удинезе». Ответил, чтобы решал с клубом: «Я в отпуске, меня не тревожьте». Прощупывали почву, никакой конкретики»

24

Дмитрий Воробьев прокомментировал интерес со стороны других клубов.

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев ответил на вопрос касательно интереса других клубов.

– Каждую новость об интересе к тебе со стороны других клубов болельщики воспринимают тревожно...

– Слухи были, есть и будут. Это всего лишь разговоры – даже не обращаю на них внимания. Сейчас самое главное – пройти сборы без травм, набрать физические кондиции, войти во вторую часть сезона.

У меня есть представитель, который ведет мои дела. Эту часть я ему полностью отдал, а сам сфокусировался только на футболе. Не хочу, чтобы со мной кто-то связывался и отвлекал от работы.

Естественно, я хочу остаться в «Локомотиве», играть дальше, доказывать. Я полюбил коллектив, мне здесь все нравится. И моей семье комфортно. Хочется оставаться в «Локомотиве» как можно дольше.

– Но ты же наверняка слышал об интересе со стороны «Зенита» и «Краснодара»?

– Читал в интернете – напрямую ко мне никто не обращался. Когда натыкаюсь на инсайды, меня интересует только одно: откуда и зачем это появляется? Если бы мне кто-то позвонил, я бы как-то мог это оценить.

Но тут... Я игрок «Локомотива» – все, больше ничего не знаю. А в «Локомотиве» уже сказали, что намерены сохранить текущий состав.

– Говорят, ты даже отказывался от европейских команд.

– Был такой слух, да. Мне позвонил давний знакомый по поводу интереса «Удинезе». Ответил ему, чтобы он все решал с клубом: «Я в отпуске, меня не тревожьте».

– Но ведь «Удинезе» приходит не каждый день.

– Да они опровергли практически сразу. Читал слова их представителей, что они мной не интересуются.

К тому же мне-то звонили не из клуба, а, скажем так, из окружения «Удинезе». Прощупывали почву.

Никакой конкретики не было, так что я ничего и не мог рассматривать. Вестись на каждый слух – не моя тема, – сказал Дмитрий Воробьев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Неплохо в России устроились футболисты: всю зиму и 2/3 лета "не тревожить их, они в отпуске"
Ответ Vamosalaplaya
Неплохо в России устроились футболисты: всю зиму и 2/3 лета "не тревожить их, они в отпуске"
И кто такое плюсует, интересно? Мужики, которые хуже бабок у подъезда? Отпуск у них всего 1 месяц зимы и 1 месяц лета, 2 остальных месяцев зимы они на предсезонных сборах и готовятся к возобновлению чемпионата в теплых странах. Летний перерыв между двумя чемпионатами всего 1 месяц. На счет не тревожить. Что ему делать прикажете? Из-за слухов об Удинезе не выходить в отпуск и в напряжении сидеть в Москве? ))))))))))))))))
Ответ Vamosalaplaya
Неплохо в России устроились футболисты: всю зиму и 2/3 лета "не тревожить их, они в отпуске"
И?
Опять паспортистам в отпуске спьяну Европа снится
Ответ pavloduro
Опять паспортистам в отпуске спьяну Европа снится
Ну ты тоже паспортист. Тебе ничего не снится?
Ответ pavloduro
Опять паспортистам в отпуске спьяну Европа снится
Ты читать умеешь? Как раз ему ничего не приходило. Штаны одень когда ко-то обо пытаешься
Один знакомый через знакомого жены его подруги его двоюродного дяди звал меня в Реал, но я отказался. В тубзике был.
Вот это пранк )))
