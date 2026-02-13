  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Атлетико» разбил «Барсу», УЕФА не меняет позицию по России, Шевченко встретился с Инфантино, владельца «МЮ» отменяют, гора ЦСКА на Кавказе, «Шахтер» во Второй лиге и другие новости
21

«Атлетико» разбил «Барсу», УЕФА не меняет позицию по России, Шевченко встретился с Инфантино, владельца «МЮ» отменяют, гора ЦСКА на Кавказе, «Шахтер» во Второй лиге и другие новости

1. Требл «Барселоны» под большим вопросом после разгрома от «Атлетико» в первом полуфинале Кубка Испании – 0:4! Все четыре гола каталонцы пропустили еще до перерыва – такого не было с 1953 года. Жоан Гарсия вновь допустил результативную ошибку, а Эрик Гарсия забил в свои и удалился в концовке.

Ремонтада была возможна, но гол Кубарси судьи отменили после 6-минутной проверки. Для «Барсы» это не просто крупнейшее поражение в сезоне, она в принципе еще не проигрывала так при Флике. Ну а «Атлетико» не громил «Барселону» с таким счетом аж 37 лет.

2. Президент УЕФА Александер Чеферин, говоря о возвращении России, подчеркнул, что позиция союза не изменилась.

3. Андрей Шевченко тем временем встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино и попросил не смягчать бан для России.

4. Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф был вынужден объясняться за свою реплику о том, что «Великобритания колонизирована иммигрантами». С критикой на него обрушились и фанаты, и мэр Большого Манчестера, и даже Пирс Морган. «МЮ» выступил со своим заявлением, а Футбольная ассоциация Англии изучает слова Рэтклиффа. Поддержал его только лидер правой партии Найджел Фарадж.

5. Михаил Мишустин распорядился присвоить название «ЦСКА» горе Главного Кавказского хребта на территории Кабардино-Балкарской республики.

6. А еще армейцы оформили два трансфера: Данилы Козлова из «Краснодара» и Матеуса Рейса из «Спортинга», который счастлив, что его покажут на «Матч ТВ».

7. «Шахтер» из ДНР выступит в новом сезоне Второй лиги Б. Клуб получил аттестат ФНЛ.

8. В КХЛ СКА одержал четвертую победу подряд после серии из семи поражений. «Сибирь» выиграла семь из девяти последних матчей, минское «Динамо» прервало победную серию «Локомотива», а «Спартак» уступил в дерби с ЦСКА и разозлил фанатов. Все результаты дня – здесь.

9. Лидер АПЛ «Арсенал» потерял очки – лишь ничья с «Брентфордом». Отрыв от «Сити» сократился до четырех очков.

10. «Лейкерс» обыграли «Даллас» (124:104) в матче чемпионата НБА. Результаты игрового дня – здесь.

11. Состоялась жеребьевка общего этапа Лиги наций.

12. На теннисном турнире в Дохе Анна Калинская уступила Каролине Муховой в 1/4 финала.

13. Эрлинг Холанд назван самым высокооплачиваемым футболистом Европы.

14. Спорные двигатели «Мерседеса» ограничат, производители согласуют новые моторные правила.

Цитаты дня

Алексей Попов: «Нефть и газ падают в цене, зарплаты не растут, а коммуналка растет. Куда идут эти деньги? Государство должно это ограничить, потому что у народа нет денег»

Экс-ведущая СКА ТВ Зухра о замедлении Telegram: «Плевок в сторону людей, имеющих блог, доход, средство для общения с близкими. Американцы и НАТО плакать не будут от этого»

Пономарев о повышении коммуналки: «Кто этим безобразием занимается? Что ж вы с населением делаете? Платятся сумасшедшие деньги. Неужели не соображают. Но никто же с них не спросит»

Макс Ферстаппен о новых машинах «Ф-1»: «Это какой-то болид «Формулы Е» на стероидах»

Отстранение украинского скелетониста, пьяный Медвед, квады Гуменника, Канада разгромила Чехию в хоккее и другие олимпийские новости

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Кто в курсе, когда ОИ начинаются?
Ответ Jonathan Kramnikov
Кто в курсе, когда ОИ начинаются?
Мне б так жить..... :)
Ответ Jonathan Kramnikov
Кто в курсе, когда ОИ начинаются?
У спортса они начинаются, когда им скажут рассказывать про ои, тогда и будут) позорники)
Мишустик, назови стадион цска Нальчик
"Счастлив, что его покажут по матч ТВ"))). Ой, юморист, ой насмешил)))
Ответ Evengar
"Счастлив, что его покажут по матч ТВ"))). Ой, юморист, ой насмешил)))
Ну матч тв и его сотрудники реально дофига на себя берут, красиво постебали их
Какой насыщенный был день
Что тут скажу Атлетико так 💪💪💪
Это она сама ударилась. Делится надо
Вукраину высадились инопланетяне, будут обеспечивать сдерживание, пока основные силы не подойдут 🤡
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
20 минут назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
29 минут назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
40 минут назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
51 минуту назадФото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
52 минуты назад
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
3 минуты назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем