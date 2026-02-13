«Атлетико» разбил «Барсу», УЕФА не меняет позицию по России, Шевченко встретился с Инфантино, владельца «МЮ» отменяют, гора ЦСКА на Кавказе, «Шахтер» во Второй лиге и другие новости

1. Требл «Барселоны» под большим вопросом после разгрома от «Атлетико» в первом полуфинале Кубка Испании – 0:4! Все четыре гола каталонцы пропустили еще до перерыва – такого не было с 1953 года . Жоан Гарсия вновь допустил результативную ошибку, а Эрик Гарсия забил в свои и удалился в концовке .

Ремонтада была возможна, но гол Кубарси судьи отменили после 6-минутной проверки. Для «Барсы» это не просто крупнейшее поражение в сезоне , она в принципе еще не проигрывала так при Флике . Ну а «Атлетико» не громил «Барселону» с таким счетом аж 37 лет .

2. Президент УЕФА Александер Чеферин, говоря о возвращении России, подчеркнул, что позиция союза не изменилась .

3. Андрей Шевченко тем временем встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино и попросил не смягчать бан для России .

4. Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф был вынужден объясняться за свою реплику о том, что «Великобритания колонизирована иммигрантами». С критикой на него обрушились и фанаты , и мэр Большого Манчестера, и даже Пирс Морган . «МЮ» выступил со своим заявлением , а Футбольная ассоциация Англии изучает слова Рэтклиффа . Поддержал его только лидер правой партии Найджел Фарадж .

5. Михаил Мишустин распорядился присвоить название «ЦСКА» горе Главного Кавказского хребта на территории Кабардино-Балкарской республики.

6. А еще армейцы оформили два трансфера: Данилы Козлова из «Краснодара» и Матеуса Рейса из «Спортинга» , который счастлив, что его покажут на «Матч ТВ» .

7. «Шахтер» из ДНР выступит в новом сезоне Второй лиги Б . Клуб получил аттестат ФНЛ.

8. В КХЛ СКА одержал четвертую победу подряд после серии из семи поражений. «Сибирь» выиграла семь из девяти последних матчей, минское «Динамо» прервало победную серию «Локомотива», а «Спартак» уступил в дерби с ЦСКА и разозлил фанатов . Все результаты дня – здесь .

9. Лидер АПЛ «Арсенал» потерял очки – лишь ничья с «Брентфордом» . Отрыв от «Сити» сократился до четырех очков .

10. «Лейкерс» обыграли «Даллас» (124:104) в матче чемпионата НБА. Результаты игрового дня – здесь .

11. Состоялась жеребьевка общего этапа Лиги наций .

12. На теннисном турнире в Дохе Анна Калинская уступила Каролине Муховой в 1/4 финала.

13. Эрлинг Холанд назван самым высокооплачиваемым футболистом Европы.

14. Спорные двигатели «Мерседеса» ограничат , производители согласуют новые моторные правила.

Цитаты дня

Алексей Попов: «Нефть и газ падают в цене, зарплаты не растут, а коммуналка растет. Куда идут эти деньги? Государство должно это ограничить, потому что у народа нет денег»

Экс-ведущая СКА ТВ Зухра о замедлении Telegram: «Плевок в сторону людей, имеющих блог, доход, средство для общения с близкими. Американцы и НАТО плакать не будут от этого»

Пономарев о повышении коммуналки: «Кто этим безобразием занимается? Что ж вы с населением делаете? Платятся сумасшедшие деньги. Неужели не соображают. Но никто же с них не спросит»

Макс Ферстаппен о новых машинах «Ф-1»: «Это какой-то болид «Формулы Е» на стероидах»

