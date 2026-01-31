  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  «Айнтрахт» дома уступил «Байеру» – 1:3. Артур, Тилльман, Кох и Алеиш забили по голу, у Схири удаление
«Айнтрахт» дома уступил «Байеру» – 1:3. Артур, Тилльман, Кох и Алеиш забили по голу, у Схири удаление

«Айнтрахт» принимает «Байер».

«Айнтрахт» уступил «Байеру» в 20-м туре Бундеслиги – 1:3.

Матч проходил на стадионе «Дойче банк Парк».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Артур Соарес открыл счет на 26-й минуте, Малик Тилльман забил на 33-й. Робин Кох отыграл один мяч на 50-й минуте, но после удаления Элье Схири хозяева остались в меньшинстве и снова пропустили – от Алеиша Гарсии.

Бундеслига Германия. 20 тур
31 января 14:30, Дойче банк Парк
Логотип домашней команды
Айнтрахт Ф
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Байер
Матч окончен
90’
+3’
  Алеиш Гарсия
Браун   Баойя
84’
82’
Тилльман   Поку
72’
Кофан   Шик
Схири
70’
Доан   Амаимуни-Эшгуяб
69’
Гетце   Кнауфф
69’
Схири
69’
64’
Фернандес   Паласиос
64’
Терье   Хофманн
63’
Гримальдо
Ларссон   Хейлунд
57’
Кристенсен
53’
  Кох
50’
2тайм
Перерыв
33’
  Тилльман
26’
  Артур
Айнтрахт Ф
Сантос, Теате, Кох, Аменда, Гетце, Доан, Браун, Схири, Ларссон, Кристенсен, Калимуэндо
Запасные: Шаиби, Хейлунд, Амаимуни-Эшгуяб, Косуги, Дауд, Кнауфф, Цеттерер, Думбия, Баойя
1тайм
Байер:
Бласвих, Тапсоба, Куанса, Андрих, Терье, Тилльман, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Фернандес, Артур, Кофан
Запасные: Васкес, Паласиос, Омлин, Тап, Калбрет, Белосьян, Поку, Хофманн, Шик
Подробнее

Таблица Чемпионата Германии

Статистика Чемпионата Германии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoбундеслига Германия
онлайны
logoАйнтрахт Франкфурт
logoБайер
logoАртур Соарес
logoЭлье Схири
logoМалик Тилльман
logoАлеиш Гарсия
logoРобин Кох
