Матч окончен
«Айнтрахт» дома уступил «Байеру» – 1:3. Артур, Тилльман, Кох и Алеиш забили по голу, у Схири удаление
«Айнтрахт» принимает «Байер».
«Айнтрахт» уступил «Байеру» в 20-м туре Бундеслиги – 1:3.
Матч проходил на стадионе «Дойче банк Парк».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Артур Соарес открыл счет на 26-й минуте, Малик Тилльман забил на 33-й. Робин Кох отыграл один мяч на 50-й минуте, но после удаления Элье Схири хозяева остались в меньшинстве и снова пропустили – от Алеиша Гарсии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
2 комментария
За Байер 🙏🙏🙏
Дебют Реира?
