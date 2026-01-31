«Айнтрахт» дома уступил «Байеру» – 1:3. Артур, Тилльман, Кох и Алеиш забили по голу, у Схири удаление

«Айнтрахт» принимает «Байер».

«Айнтрахт » уступил «Байеру » в 20-м туре Бундеслиги – 1:3.

Матч проходил на стадионе «Дойче банк Парк».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Артур Соарес открыл счет на 26-й минуте, Малик Тилльман забил на 33-й. Робин Кох отыграл один мяч на 50-й минуте, но после удаления Элье Схири хозяева остались в меньшинстве и снова пропустили – от Алеиша Гарсии.

Таблица Чемпионата Германии

Статистика Чемпионата Германии