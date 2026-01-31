  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Попов об опозданиях Вендела на сборы «Зенита»: «Это очень сильно сказывается на коллективе. Если можно нарушать одному, значит, и другим можно»
9

Попов об опозданиях Вендела на сборы «Зенита»: «Это очень сильно сказывается на коллективе. Если можно нарушать одному, значит, и другим можно»

Попов об опозданиях Вендела на сборы «Зенита»: это сказывается на коллективе.

Экс-игрок «Рубина» Алексей Попов высказался об опозданиях Вендела на сборы «Зенита».

«Это прежде всего не красит его как профессионала. И это очень сильно сказывается на коллективе. Если можно что-то нарушать одному, значит, и другим можно. И у «Зенита» реальные проблемы с дисциплиной на поле. Поэтому и нет результата. 

Вендел — это один из примеров того, как неправильно они в очередной раз подходят к сезону», — сказал Попов.

Кто выиграет Лигу чемпионов?39907 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoВендел
logoЗенит
logoАлексей Попов
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да почему поступок Вендела называют опозданием. Мне кажется опоздание, это когда ты хотел приехать в нужное время, но из-за каких-то событий не смог.
Вендел же тупо забил и приехал когда захотел, это совсем не опоздание)
все равны - но есть ровнее!
не надо путать яйца с лёгкими!
что можно Юпитеру - табу быку......
- Вагнер нарушал - все остальные - не смели...
Если будут играть как он, пускай вообще на сборы не приезжают
Извините, не особо слежу за РПЛ, но часто вижу уже которую неделю пишут про опоздания Венделла куда-то, это единственная новость за этот месяц в РПЛ ?!
С другой стороны, если бы Вендел не опоздал, то о чем бы балаболил этот никому не известный и не нужный "эксперт"?
Какое дело этому пОпову до Вендела?
Это не красит руководство клуба, а игрок делает то, что ему дозволяют
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семак об опоздавшем на сборы Венделе: «Хорошо и быстро набирает форму, состояние нормальное. Периодически возникают мышечные проблемы, его нужно подводить аккуратно»
30 января, 17:39
Зырянов об опоздании Вендела на сборы «Зенита»: «Он оштрафован, приказ уже вышел. Футбол – коллективный спорт, в таких ситуациях страдает вся команда»
29 января, 10:41
Владимир Быстров: «Вендела не было бы в «Зените» в мое время, его съели бы на тренировках. Легионеры приезжают в РПЛ зарабатывать деньги»
29 января, 08:48
Рекомендуем
Главные новости
Канселу не удалили за наступ при желтой в матче с «Альбасете». Экс-судья Фернандес о объяснил: «Это «остаточное действие» после игры в мяч. Арбитр верно оценил эпизод»
вчера, 23:07Фото
Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»
вчера, 23:07
Росеньор о вылете из Кубка лиги от «Арсенала»: «Челси» во 2-м тайме доминировал в тех зонах, в которых хотел, но не создал качественного момента. Улучшения в нашей игре очевидны»
вчера, 22:52
28 эстонских клубов просят УЕФА прекратить солидарные выплаты командам из РФ и исключить их из структуры союза. Письмо направлено генсеку Теодоридису
вчера, 22:49
Артета о победе над «Челси» и выходе в финал Кубка лиги: «Мне очень понравилось – особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва»
вчера, 22:42
Флик о 2:1 с «Альбасете»: «Барса» могла определить исход матча еще в 1-м тайме, у нас было много моментов. Но в итоге пришлось приложить немало усилий, чтобы победить»
вчера, 22:32
«Арсенал» не проигрывает «Челси» 10 матчей подряд – 7 побед и 3 ничьих с 2021 года
вчера, 22:10
Кубок Франции. 1/8 финала. «Марсель» разгромил «Ренн» – 3:0. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:07Видео
«Арсенал» вышел в финал Кубка лиги впервые с 2018 года и в 9-й раз в истории. Побед нет с 1993-го
вчера, 22:03
«Арсенал» сыграет в финале Кубка лиги с «Ман Сити» или «Ньюкаслом»
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Аль-Иттихад» расторг контракт с Канте и подписал Эн-Несири. Француз переходит в «Фенербахче»
вчера, 23:05Фото
Лапорта о 2:1 с «Альбасете»: «Они осложнили «Барсе» задачу. Ямаль – гений, вскрыл оборону, забил отличный гол. Особенно рад за Араухо»
вчера, 22:52
Обамеянг забил во втором матче подряд – «Ренну» в Кубке Франции. До этого форвард «Марселя» не мог отличиться десять игр
вчера, 22:46Видео
Араухо о 2:1 с «Альбасете»: «Флик для нас как отец, он знает, как управлять игроками. Со мной он повел себя великолепно. Я провел отличный матч и помог «Барсе» голом»
вчера, 22:42
У «Арсенала» 20 сухих матчей в этом сезоне. Больше при Артете было только в позапрошлом сезоне – 23
вчера, 22:41
Райс об 1:0 с «Челси»: «С новым тренером они стали гораздо лучше, но оборона «Арсенала» была невероятной. Мы это заслужили, 3-4 года мы среди лидеров АПЛ»
вчера, 22:33
Аллегри о 3:0: «Болонья» всегда опасна, к матчу нужно было отнестись серьезно. Было важно набрать 50 очков, цель «Милана» – попасть в топ-4»
вчера, 22:24
У «Арсенала» 1 поражение в 16 последних матчах – от «МЮ» в АПЛ
вчера, 22:21
Мерсон про тактику «Челси» в игре с «Арсеналом»: «Фофана плачет – и правильно. Они даже не пытались, со свистом вылетели. Это же не команда из нижней пятерки, там чемпионы мира»
вчера, 22:20
«Челси» дважды проиграл «Арсеналу» и выиграл остальные 6 матчей при Росеньоре
вчера, 22:09
Рекомендуем