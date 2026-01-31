Попов об опозданиях Вендела на сборы «Зенита»: «Это очень сильно сказывается на коллективе. Если можно нарушать одному, значит, и другим можно»
Попов об опозданиях Вендела на сборы «Зенита»: это сказывается на коллективе.
Экс-игрок «Рубина» Алексей Попов высказался об опозданиях Вендела на сборы «Зенита».
«Это прежде всего не красит его как профессионала. И это очень сильно сказывается на коллективе. Если можно что-то нарушать одному, значит, и другим можно. И у «Зенита» реальные проблемы с дисциплиной на поле. Поэтому и нет результата.
Вендел — это один из примеров того, как неправильно они в очередной раз подходят к сезону», — сказал Попов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Вендел же тупо забил и приехал когда захотел, это совсем не опоздание)
не надо путать яйца с лёгкими!
что можно Юпитеру - табу быку......
- Вагнер нарушал - все остальные - не смели...