«Ювентус» продвинулся в переговорах с Йылдызом о новом контракте. У хавбека 8+4 в сезоне Серии А
«Ювентус» продвинулся в переговорах с Йылдызом о новом контракте.
«Ювентус» сильно продвинулся в переговорах с окружением хавбека Кенана Йылдыза о новом контракте.
Действующее соглашение с 20-летним турком рассчитано до 2029 года.
В 21 матче текущего сезона Серии А на счету Йылдыза 8 голов и 4 ассиста.
Кто выиграет Лигу чемпионов?39907 голосов
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ilBiancoNero
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
отлично. осталось Биг Мака продлить
отлично. осталось Биг Мака продлить
А кто он?
отлично. осталось Биг Мака продлить
Продвинуться в его продлении 🤌
Продвинулся. ) Торговаться со своим лучшим игроком, когда у тебя Дэвид получает столько же, сколько запросил Йылдыз, хотя заслуживает и больше - такое себе.
Продвинулся. ) Торговаться со своим лучшим игроком, когда у тебя Дэвид получает столько же, сколько запросил Йылдыз, хотя заслуживает и больше - такое себе.
Ну если правильно помню, там агенты запрашивают 10 ЗП и подъемных чуть не столько же, Юве предлагает 5, столько же, сколько Дейвид получает.
Продвинулся. ) Торговаться со своим лучшим игроком, когда у тебя Дэвид получает столько же, сколько запросил Йылдыз, хотя заслуживает и больше - такое себе.
Не торговаться вообще - на шею сядут все. Понятно, что надо продлевать и давать адекватные деньги. Но нарушать субординацию нельзя никогда. Есть работодатель, есть наемный сотрудник. Иначе будем, вон, как Реал с Винисиусой
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем