«Ювентус» продвинулся в переговорах с Йылдызом о новом контракте. У хавбека 8+4 в сезоне Серии А

«Ювентус» продвинулся в переговорах с Йылдызом о новом контракте.

«Ювентус» сильно продвинулся в переговорах с окружением хавбека Кенана Йылдыза о новом контракте.

Действующее соглашение с 20-летним турком рассчитано до 2029 года.

В 21 матче текущего сезона Серии А на счету Йылдыза 8 голов и 4 ассиста.