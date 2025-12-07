🎥 Гризманн собрал идеального игрока. В одну категорию поставил себя, взял качества Месси и Роналду
По просьбе ESPN Антуан Гризманн собрал идеального футболиста, заимствуя качества разных игроков. Ограничений у француза не было – он мог выбирать как действующих, так и бывших футболистов.
Гризманн, пожалуй, смог удивить.
Передачи: «[Дэвида] Бекхэма».
Интеллект: «[Серджи] Бускетса».
Физика: «Хммм… Криштиану [Роналду]».
Выносливость: «Я».
Трудолюбие: «Ооо! Коке».
Скорость: «Тити Анри».
Техника: «Лео [Месси]».
Завершение: «Филиппо Индзаги».
Солидный вышел футболист?