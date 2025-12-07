🎥 Гризманн собрал идеального игрока. В одну категорию поставил себя, взял качества Месси и Роналду

По просьбе ESPN Антуан Гризманн собрал идеального футболиста, заимствуя качества разных игроков. Ограничений у француза не было – он мог выбирать как действующих, так и бывших футболистов.

Гризманн, пожалуй, смог удивить.

Передачи: «[Дэвида] Бекхэма».

Интеллект: «[Серджи] Бускетса».

Физика: «Хммм… Криштиану [Роналду]».

Выносливость: «Я».

Трудолюбие: «Ооо! Коке».

Скорость: «Тити Анри».

Техника: «Лео [Месси]».

Завершение: «Филиппо Индзаги».

Солидный вышел футболист?