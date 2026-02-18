Капитан «Рубина» Иванов об Олимпиаде: «В фигурном катании фактически «чемпионат России», почти за каждую страну наши выступают. Очень интересен хоккей, нравятся игровые виды спорта»

Иванов об Олимпиаде: в фигурном катании фактически «чемпионат России».

Капитан «Рубина » Олег Иванов рассказал, за какими видами спорта следит на Олимпиаде .

Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят в Милане и Кортине.

«Заметил, что в фигурном катании фактически «чемпионат России» идет: почти за каждую страну наши соотечественники выступают.

Пару раз попал на хоккейные матчи. Смотрел Канада – Чехия , Словакию. Но это я уже больше засыпал, так как мы сейчас на финишной прямой. Когда перейдем в одноразовый режим, буду смотреть более пристально. Хоккей очень интересен. Мне вообще нравятся игровые виды спорта», – сказал Иванов.