Капитан «Рубина» Иванов об Олимпиаде: «В фигурном катании фактически «чемпионат России», почти за каждую страну наши выступают. Очень интересен хоккей, нравятся игровые виды спорта»
Капитан «Рубина» Олег Иванов рассказал, за какими видами спорта следит на Олимпиаде.
Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят в Милане и Кортине.
«Заметил, что в фигурном катании фактически «чемпионат России» идет: почти за каждую страну наши соотечественники выступают.
Пару раз попал на хоккейные матчи. Смотрел Канада – Чехия, Словакию. Но это я уже больше засыпал, так как мы сейчас на финишной прямой. Когда перейдем в одноразовый режим, буду смотреть более пристально. Хоккей очень интересен. Мне вообще нравятся игровые виды спорта», – сказал Иванов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Чемпионат французского тренера
Ты еще скажи что олимпийское золото в мужском фиг катании тоже ваше.
