«Спартак» продал хавбека Лайкина «КАМАЗу». У красно-белых есть право приоритетного обратного выкупа воспитанника

«Спартак» продал Лайкина в «КАМАЗ».

Полузащитник Максим Лайкин покинул «Спартак».

«⚡️ Официально: Максим Лайкин стал игроком «КАМАЗа »!

22-летний воспитанник Академии продолжит карьеру в Набережных Челнах. «Спартак» будет следить за успехами Лайкина и может воспользоваться правом приоритетного обратного выкупа.

Благодарим Максима за годы, проведенные в родном красно-белом клубе ❤️🤍», – говорится в сообщении «Спартака ».

Со статистикой Лайкина можно ознакомиться здесь .