«Спартак» продал хавбека Лайкина «КАМАЗу». У красно-белых есть право приоритетного обратного выкупа воспитанника
Полузащитник Максим Лайкин покинул «Спартак».
«⚡️ Официально: Максим Лайкин стал игроком «КАМАЗа»!
22-летний воспитанник Академии продолжит карьеру в Набережных Челнах. «Спартак» будет следить за успехами Лайкина и может воспользоваться правом приоритетного обратного выкупа.
Благодарим Максима за годы, проведенные в родном красно-белом клубе ❤️🤍», – говорится в сообщении «Спартака».
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Такие персонажи уесть каждый год - цена вопроса 10-100 тысяч, в масштабах бюджета это даже не статистическая погрешность.
4 года парня мариновали. Понятно же было, что даже в запас основы ему не присесть. И таких в клубе полно, до 23 лет подавать надежды...
Ну, правильно. Ребятам играть надо. Если покажут себя с хорошей стороны, выкупят обратно.
Академия выпускает игроков только уровня лучшей лиги мира
Это не его в своё время увели из академии Краснодара и тем самым поссорились с Галицким?
Мне кажется, того паренька звали Иван Репях
нет, тот давно уже во второй лиге играет
